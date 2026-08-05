De Hita quiere terminar su proyecto en Seseña con otro mandato y asume que La Sagra será clave para aupar a Núñez en CLM

Jaime de Hita, alcalde de Seseña, en entrevista con Europa Press - EUROPA PRESS / JUANMA JIMÉNEZ

SESEÑA (TOLEDO), 5 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Seseña, el 'popular' Jaime de Hita, ha mostrado su disposición para poder ser designado de nuevo candidato y así aspirar a la reelección en 2027, con la intención de afrontar otro mandato que sirva para culminar su proyecto que, tal y como defiende, fue diseñado a ocho años.

En una entrevista con Europa Press, De Hita ha mostrado esta intención, al tiempo que ha considerado que el éxito electoral que el PP pueda cosechar en la zona de La Sagra podría ser determinante para decantar la balanza del Palacio de Fuensalida en favor del presidente de su partido, Paco Núñez.

"Aquí se puede decantar perfectamente Fuensalida porque somos la zona que más crece y de las más habitadas de toda la provincia y la región. Cada vez tenemos más población y más peso específico", ha aseverado.

Es por ello que asegura que es "incomprensible" que el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha esté "descuidando" una comarca tan importante, una zona donde, en el caso de su municipio, "ha habido cero inversión" en los tres años de mandato.

Entiende el primer edil seseñero que esa "inacción" del Gobierno autonómico "tendrá su consecuencia y su repercusión" a la hora de recontar los votos de la comarca.

Con este contexto, avisa que en Seseña no valdrán "promesas a siete meses de elecciones". "Hay cosas que ya no cuelan, y menos para un gobierno que lleva once años. A nosotros con solo tres ya nos piden resultados inmediatos", afirma.

UN PROYECTO VIGENTE

De Hita, que recuperó el Gobierno para el Partido Popular en las pasadas elecciones de 2023, se pone a disposición del PP para intentar retener el bastón de mando.

Si bien advierte que el Partido Popular tiene sus procesos internos hasta oficializar su candidatura, asegura que su proyecto sobre el papel era a ocho años. "Lo tenía clarísimo y está más vigente que nunca. Me queda culminarlo".

Entiende que en política, el momento de irse es, o bien cuando las cosas "están yendo muy mal", o cuando no hay motivación para seguir. "Y ninguna de esas dos circunstancias se están dando".

Y es que defiende que "las cosas se están dando bien y los proyectos están por culminar", incluso él personalmente tiene "más ganas que nadie". "La confianza ya nos la hemos ganado. Ahora necesitamos estabilidad", asegura.