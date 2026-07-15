Un hombre se persona en el centro de salud de Illescas tras sufrir una herida de arma blanca en el costado

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TOLEDO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 47 años de edad se ha personado este miércoles en el centro de salud de la localidad toledana de Illescas tras sufrir una herida de arma blanca en el costado.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, este hombre ha llegado al centro sanitario a las 1.39 horas y se desconocen las circunstancias en las que sufrió la herida.

Tras ser atendido por un médico de Urgencias, el afectado ha sido trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Toledo. Hasta el lugar también se desplazaban una UVI y efectivos de la Guardia Civil.