Un hombre resulta herido por arma blanca tras una discusión en el interior de un domicilio en Yeles (Toledo)

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TOLEDO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 45 años de edad ha resultado herido por arma blanca este viernes tras una discusión en el interior de una vivienda de la localidad toledana de Yeles.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, los hechos han tenido lugar a las 5.22 horas de este viernes en una vivienda de la calle Encina.

El herido ha sido atendido por la UVI y trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital General Universitario de Toledo. En el lugar también se han personado efectivos de la Guardia Civil.