Un hombre resulta herido leve tras la colisión por alcance entre seis vehículos en la A-42 en Illescas

Colisión por alcance entre seis vehículos en la A-42 en Illescas - 112

TOLEDO 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 33 años ha resultado herido leve en una colisión por alcance entre seis vehículos, ocurrido en el kilómetro 35 de la A-42 en sentido Madrid, a su paso por el término municipal de Illescas (Toledo).

El accidente de tráfico ha tenido lugar sobre las 14.20 horas de este lunes, según han informado a Europa Press fuentes del 112.

El herido ha sido trasladado en ambulancia de urgencias al hospital de Toledo. Hasta el lugar se ha desplazado además Guardia Civil.