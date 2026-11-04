Hospital de Almansa mejora su eficiencia energética con una inversión de 3,1 millones de euros cofinanciados por la UE

El Hospital General De Almansa Desarrolla Un Programa De Actuaciones Para Mejorar Su Eficiencia Energética Con Financiación Europea. - JCCM

ALBACETE 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital General de Almansa está desarrollando un programa de actuaciones de eficiencia energética destinado a reducir el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la incorporación de fuentes renovables, la modernización de sus instalaciones y la sustitución de equipos por otros de mayor rendimiento energético.

Esta operación, que cuenta con una inversión prevista de 3.174.003,57 euros, está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del Programa Feder 2021-2027 de Castilla-La Mancha, y se integra en el Plan Estratégico de Ahorro y Eficiencia Energética del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), según ha informado la Junta por nota de prensa.

El conjunto de intervenciones, cuyo horizonte de ejecución se extiende hasta diciembre de 2029, tiene como finalidad mejorar el comportamiento energético de un edificio sanitario que presta asistencia a la población de las zonas básicas de salud de Almansa, Bonete y Caudete.

La operación contempla actuaciones sobre una superficie útil habitable de más de 22.000 metros cuadrados y se articula en cuatro grandes líneas: la producción de energía renovable, la reducción del consumo de combustibles fósiles, la renovación de equipos e instalaciones y la modernización de los sistemas de gestión y control energético.

REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO Y DE LAS EMISIONES

Uno de los aspectos más relevantes de esta operación son los objetivos de ahorro energético y reducción de emisiones establecidos para el año 2029. Según los indicadores recogidos en la memoria del proyecto, se prevé pasar de un consumo anual de energía primaria de 15.156,35 MWh, registrado como referencia inicial en 2021, a 9.220,75 MWh anuales una vez completadas las actuaciones. Esta previsión representa una reducción cercana al 39% del consumo de energía primaria del hospital.

En cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero, el objetivo es reducirlas desde las 2.823 toneladas de CO2 equivalentes anuales del año de referencia hasta, aproximadamente, 1.737 toneladas, lo que supondría una disminución cercana al 38%.

La mejora de la eficiencia energética tiene una especial relevancia en el ámbito hospitalario, debido a las características de unas instalaciones que deben permanecer operativas las 24 horas del día, durante todo el año, y garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad asistencial.

ACTUACIONES REALIZADAS Y NUEVAS INTERVENCIONES PREVISTAS

Dentro de esta operación, el Hospital General de Almansa ya ha llevado a cabo distintas actuaciones destinadas a mejorar su comportamiento energético, entre ellas la instalación de una planta solar fotovoltaica para autoconsumo, la incorporación de luminarias con tecnología LED y la elaboración de certificados y auditorías energéticas que permiten evaluar el consumo del edificio e identificar nuevas oportunidades de ahorro.

Estas intervenciones se complementan con otras medidas que se encuentran en diferentes fases de ejecución o planificación. Entre ellas figura la sustitución de las dos enfriadoras de agua del hospital por equipos de mayor eficiencia energética, que ya se encuentran en funcionamiento desde antes del verano.

El programa contempla igualmente la incorporación de cuatro nuevas lámparas quirúrgicas móviles y la renovación de equipamientos como lavadoras y esterilizadores, con el objetivo de mejorar su rendimiento y reducir el consumo energético asociado a su utilización.

Otra de las actuaciones previstas es la renovación del sistema de producción de calor del hospital. En este sentido, se está tramitando la sustitución de las cuatro calderas actuales por bombas de calor, una intervención orientada a reducir el consumo de combustibles fósiles y las emisiones de CO2.

Asimismo, se trabaja en la actualización del módulo de eficiencia energética y de los motores de las climatizadoras, con el fin de optimizar el funcionamiento de las instalaciones y adaptar sus consumos a las necesidades reales del centro.

El conjunto de estas medidas permitirá avanzar progresivamente en los objetivos de ahorro energético y reducción de emisiones establecidos para 2029.

UN SISTEMA DE GESTIÓN PARA OPTIMIZAR LOS CONSUMOS

La operación incluye también la actualización del Sistema de Gestión Técnica de las instalaciones y la incorporación de herramientas específicas de gestión energética. Esta modernización permitirá disponer de información más precisa sobre los consumos de los principales equipos e instalaciones, analizar su evolución y detectar posibles ineficiencias.

El objetivo es mejorar la capacidad de control y seguimiento del funcionamiento energético del edificio, facilitar la adaptación de los equipos a la demanda real y verificar los ahorros derivados de las diferentes medidas implantadas. De esta manera, las actuaciones no se limitan a la sustitución de instalaciones y equipamientos, sino que incorporan también sistemas de seguimiento y evaluación para favorecer una gestión más eficiente de los recursos energéticos.

COFINANCIACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

La Operación de Actuaciones de Eficiencia Energética en el Hospital General de Almansa forma parte del Programa FEDER 2021-2027 de Castilla-La Mancha, dentro de la prioridad de Transición Verde y del objetivo específico dirigido a fomentar la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

La cofinanciación de la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, contribuye a la modernización energética de esta infraestructura sanitaria pública mediante actuaciones orientadas a reducir su impacto ambiental y mejorar el aprovechamiento de los recursos.

El calendario previsto contempla el desarrollo progresivo de las diferentes intervenciones hasta el 31 de diciembre de 2029, fecha establecida para la finalización de la operación.