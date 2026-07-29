El hospital de Ciudad Real lidera el crecimiento de la donación de órganos en C-LM

Reunión entre el director gerente del Sescam, Alberto Jara, y el equipo de Coordinación de Trasplantes del Hospital General Universitario de Ciudad Real. - JCCM

CIUDAD REAL, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital General Universitario de Ciudad Real ha liderado durante el primer semestre de 2026 el crecimiento de la donación de órganos en Castilla-La Mancha, consolidándose como el centro que mayor incremento de actividad ha registrado en la Comunidad Autónoma y contribuyendo a que la región iguale el mejor balance histórico de donaciones alcanzado en los seis primeros meses del año.

El director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), Alberto Jara, ha mantenido este miércoles una reunión de trabajo con el equipo de Coordinación de Trasplantes del Hospital General Universitario de Ciudad Real para conocer el balance de actividad del primer semestre, analizar la evolución del Programa Regional de Donación y Trasplantes y agradecer el trabajo desarrollado por los profesionales que hacen posible estos resultados, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Durante los seis primeros meses del año, el Hospital General Universitario de Ciudad Real ha registrado 16 donaciones multiorgánicas, cerca de un 130% más que en el mismo periodo de 2025, cuando contabilizó siete. Gracias a esta actividad, 41 personas han podido beneficiarse de un trasplante de órganos. Además, ocho de las donaciones realizadas corresponden ya a donantes en asistolia, modalidad que representa la mitad de toda la actividad del centro.

"El crecimiento del Hospital General Universitario de Ciudad Real demuestra el enorme compromiso de sus profesionales y la fortaleza de un modelo de coordinación que permite transformar la generosidad de los donantes en nuevas oportunidades de vida para muchas personas", ha detallado.

El incremento experimentado por el hospital ciudadrealeño constituye el mejor ejemplo de la evolución que está registrando el Programa Regional de Donación y Trasplantes, cuyos datos del primer semestre reflejan una tendencia muy favorable.

C-LM IGUALA SU MEJOR PRIMER SEMESTRE

Entre enero y junio de este año Castilla-La Mancha ha contabilizado 54 donaciones de órganos y tejidos, ocho más que en el mismo periodo del año anterior, igualando el mejor registro alcanzado nunca en un primer semestre.

Más de la mitad de estas donaciones, el 53,7%, han sido multiorgánicas. Además, durante este periodo se han registrado 17 donaciones exclusivamente de tejidos, se han realizado 46 trasplantes renales, 10 trasplantes hepáticos y 333 nuevos donantes se han incorporado al Registro Español de Donantes de Médula Ósea (Redmo).

Aunque la actividad de donación presenta variaciones a lo largo del año y no permite realizar proyecciones exactas, la evolución observada durante estos primeros seis meses permite afrontar el segundo semestre con expectativas favorables.

Jara ha destacado que "estos resultados no son fruto de la casualidad, sino de un trabajo sostenido durante años para fortalecer el Programa Regional de Donación y Trasplantes, incorporando nuevas técnicas, nuevos recursos y una organización cada vez más preparada para responder ante situaciones de máxima complejidad".

DONACIÓN EN ASISTOLIA

Uno de los principales factores que explican esta evolución es la consolidación de la donación en asistolia controlada, una modalidad que hace apenas unos años tenía un peso reducido y que hoy constituye uno de los pilares del programa regional.

Durante el primer semestre de 2026, 30 de las 54 donaciones registradas en Castilla-La Mancha corresponden ya a donantes en asistolia, lo que representa el 58% del total, frente al 42,7% que supusieron al cierre de 2025. Esta evolución también se refleja en el Hospital General Universitario de Ciudad Real, donde ocho de las 16 donaciones se han realizado mediante esta modalidad.

La donación en asistolia exige una elevada coordinación entre profesionales de Medicina Intensiva, Anestesia, Urgencias, Coordinación de Trasplantes, quirófanos, transporte sanitario y equipos trasplantadores, así como la aplicación de protocolos muy precisos que permiten actuar en tiempos muy limitados.

UN MODELO REGIONAL CON NUEVAS CAPACIDADES

Durante la reunión también se ha analizado la evolución del Programa Regional de Donación y Trasplantes, que en los últimos años ha incorporado nuevos recursos organizativos y tecnológicos para reforzar tanto la atención a pacientes críticos como las posibilidades de donación.

Entre ellos destaca el Programa Regional de Asistencia y Transporte en ECMO, concebido para garantizar que cualquier paciente con insuficiencia cardiaca o respiratoria grave pueda acceder a esta técnica de soporte vital con independencia del hospital en el que se encuentre.

Además de mejorar la atención a pacientes críticos, este programa aporta un importante valor añadido al modelo regional de donación y trasplantes, ya que en determinados procedimientos de donación en asistolia permite preservar la viabilidad de los órganos mediante sistemas de perfusión extracorpórea cuando está clínicamente indicado, ampliando así las posibilidades de donación y optimizando las condiciones para el trasplante.

RECONOCIMIENTO A PROFESIONALES Y FAMILIAS

Alberto Jara ha querido agradecer expresamente el trabajo desarrollado por todos los profesionales que participan en el Programa Regional de Donación y Trasplantes y, de manera especial, por el equipo del Hospital General Universitario de Ciudad Real. Asimismo, ha trasladado el reconocimiento del Gobierno de Castilla-La Mancha a los donantes y a sus familias.

"Cada trasplante comienza con un acto de generosidad extraordinario. Por eso, el reconocimiento más importante debe ser siempre para los donantes y sus familias, que en uno de los momentos más difíciles de su vida son capaces de pensar en los demás. Y también para los profesionales que convierten ese gesto de solidaridad en una nueva oportunidad de vida" ha concluido.