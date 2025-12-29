El Hospital General de Ciudad Real se consolida como el mejor hospital de Castilla-La Mancha, según el ICGEA

Análisis del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada sobre hospitales de C-LM. - INSTITUTO COORDENADAS

CIUDAD REAL, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA) ha lanzado una nueva edición de su Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH) anual, que evalúa la calidad asistencial, la innovación y la transformación de los centros hospitalarios españoles y que consolida al Hospital General Universitario de Ciudad Real como referente de Castilla-La Mancha al volver a liderar el Top 5 del IEH Autonómico.

Le siguen en el Top 5 del IEH Autonómico castellanomanchego el Hospital Santa Cristina Quirónsalud Albacete y el Hospital Universitario de Toledo, que repiten en las primeras posiciones del IEH Autonómico 2025, mientras que el Hospital Universitario de Guadalajara sube una posición hasta el cuarto lugar, cerrando este año el ranking el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, que baja una posición, hasta el quinto lugar, ha informado el ICGEA.

"España cuenta con uno de los sistemas hospitalarios más robustos y sólidos de Europa, capaz de combinar excelencia clínica, investigación médica avanzada y una atención cada vez más orientada al paciente. El reto ahora no es solo mantener esa calidad y capacidad de adaptación a escenarios cada vez más complejos, sino garantizar que la innovación, la eficiencia y la humanización de la atención lleguen realmente a los pacientes y se conviertan en valor tangible para la sociedad, anticipando las tendencias", ha señalado el vicepresidente ejecutivo del ICGEA, Jesús Sánchez Lambás.

El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz ha mantenido su liderazgo ininterrumpido en el Top 10 del IEH General durante toda una década, siendo reconocido por su consistencia en calidad asistencial, innovación y gestión y consolidándose como un referente en el sistema sanitario europeo.

En la edición de este año del IEH, completan el Top 5 el Hospital Universitario La Paz en segunda posición, el Hospital Universitario Vall d'Hebrón --que sube al tercer puesto--, el Hospital Universitario Gregorio Marañón en cuarto lugar y el Hospital Universitario Clínico San Carlos, que mantiene su quinta posición.

El Top 10 lo completan este año el Hospital Clinic de Barcelona, el Hospital Quirónsalud Barcelona, y el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid. El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y el Hospital Universitario Sagrat Cor de Barcelona entran a continuación por primera vez en el Top 10 del IEH a nivel nacional.

El IEH General y Autonómico evalúa la excelencia de los centros hospitalarios en España sin discriminar la titularidad de los centros analizados y reflejando el impacto de un sistema que combina múltiples fortalezas: desde su personal altamente cualificado, reconocido por incluir algunos de los mejores médicos y especialistas de Europa, hasta las significativas inversiones en infraestructura y tecnología de vanguardia que impulsan la innovación asistencial.

Este ranking destaca no solo el alto nivel científico de los hospitales, sino también la transformación del modelo de atención al paciente, con un enfoque cada vez más centrado en la humanización de los cuidados y en la implementación de estrategias personalizadas que mejoran la experiencia del usuario.