El Hospital de Parapléjicos impulsa un proyecto de acompañamiento a lesionados medulares por expacientes del centro

Presentación del programa 'Paciente Experto'. - JCCM

TOLEDO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, centro dependiente del Sescam, impulsa desde su Servicio de Salud Mental el programa 'Paciente Experto', una iniciativa de apoyo entre iguales que complementa la rehabilitación integral de las personas con lesión medular durante su ingreso.

El programa se desarrolla mediante sesiones con pacientes veteranos, personas con años de evolución y un buen proceso de adaptación, que acompañan a pacientes recién ingresados y a sus familias, según ha informado la Junta por nota de prensa. Su finalidad es facilitar la adaptación emocional, práctica y social a la nueva situación, ofreciendo un apoyo realista basado en la experiencia compartida.

La propuesta parte de un principio clave del modelo asistencial de este centro hospitalario: la rehabilitación no es solo física. La dimensión emocional, la humanización de la atención y el aprendizaje de estrategias para la vida cotidiana influyen de forma decisiva en el avance terapéutico, la motivación y la continuidad del proyecto vital.

"En este contexto, la participación de los pacientes expertos aporta un valor diferencial: desde la generosidad de compartir su experiencia, convierten lo vivido en una herramienta de apoyo realista y útil para quienes acaban de iniciar el camino", ha explicado la psicóloga clínica Mª Carmen Fernández Alarcón, del Servicio de Salud Mental del Hospital Nacional de Parapléjicos.

UNA EXPERIENCIA COMPARTIDA QUE REFUERZA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL

El objetivo del programa es facilitar el afrontamiento de la lesión, reducir el impacto psicológico postraumático y favorecer la adaptación funcional a la discapacidad física.

Los pacientes expertos comparten vivencias, recomendaciones y estrategias aplicables al día a día, aportando un modelo de resiliencia basado en experiencias reales y en orientaciones concretas de "cómo hacerlo".

Desde el Servicio de Salud Mental se trabaja para que los pacientes identifiquen las capacidades que conservan, reconozcan recursos personales y sociales, y puedan redefinir su identidad y su horizonte vital, integrando el acompañamiento psicológico como parte del tratamiento rehabilitador.

"En estas sesiones se abordan sin tabúes asuntos cotidianos y decisivos; eso ayuda a normalizar dudas, reducir el impacto emocional y sostener la motivación para seguir rehabilitándose", ha añadido Fernández Alarcón.

Los encuentros tratan, en primer lugar, el afrontamiento y los factores que influyen en la adaptación a la lesión medular, incluidas las vivencias emocionales. También se aborda el papel de la familia y el rol del cuidador, junto con aspectos de salud y vida íntima que suelen generar dudas, como el dolor, la sexualidad y el manejo del control de esfínteres.

A estos contenidos se suman cuestiones prácticas orientadas a la autonomía: autocuidados, rutinas diarias y prevención de lesiones por presión.

Asimismo, se analizan las barreras del día a día, tanto arquitectónicas como "barreras mentales", y se ofrece orientación sobre el tejido asociativo, la integración social y los cambios que pueden afectar a la personalidad y a la calidad de vida.

El programa incluye además temas como la continuidad de la rehabilitación tras el alta, la vuelta al trabajo y la vivienda accesible, así como opciones de deporte adaptado, viajes, ocio inclusivo, ayudas técnicas y recursos de apoyo como la Ley de Dependencia y la asistencia personal.

TALLERES Y DINÁMICAS GRUPALES DURANTE EL INGRESO

'Paciente Experto' se integra en actividades terapéuticas complementarias, como talleres de Inteligencia Emocional, propuestas artísticas y otras dinámicas grupales que favorecen la socialización, el aprendizaje compartido y el crecimiento personal durante la hospitalización.

Esta intervención temprana contribuye a prevenir conductas desadaptativas, mejora la motivación y aumenta la adherencia al tratamiento rehabilitador, reforzando la continuidad de cuidados dentro y fuera del hospital.

Los testimonios de pacientes expertos se recogen en un vídeo grabado y editado por la Unidad de Comunicación del centro, que posteriormente se emite en el Canal 10, canal interno de televisión del Hospital Nacional de Parapléjicos.

El último encuentro contó con la colaboración de la Unidad de Formación, Docencia e Investigación y la participación de estudiantes de centros educativos de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid, entre ellos el IES 'Olías del Rey' (Toledo), el IES 'Andrés de Vandelvira' (Albacete), Brains International School (Madrid), el IES 'Antonio Machado' (Alcalá de Henares) y el IES 'Salvador Allende' (Fuenlabrada).