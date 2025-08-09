Hospital de Toledo incorpora cuatro coches y dos motos eléctricas para trasladar a pacientes pediátricos al quirófano

Uno de los vehículos infantiles incorporados en el servicio de pediatría del centro hospitalario. - JCCM

TOLEDO 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, ha incorporado cuatro coches y dos motos eléctricos teledirigidos para trasladar a los pacientes pediátricos desde la planta de hospitalización hasta el Bloque Quirúrgico, gracias a la donación del Grupo Queraltó S.A.

La Dirección de Personas y Cultura Organizacional del Hospital de Toledo y la Supervisión de Enfermería de Área de Servicios Especiales, en colaboración con los servicios de Pediatría y Cirugía Pediátrica del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, han impulsado esta iniciativa que se ha materializado a través de un acuerdo suscrito entre el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y el Grupo Queraltó S.A., según ha informado la Junta en nota de prensa.

Se trata de cuatro coches y dos motos eléctricas para menores de entre tres y cinco años, si bien su uso depende del peso y dimensiones del pequeño, y puede ser conducido indistintamente por el propio niño o por radiocontrol.

Se trata de que los pacientes pediátricos puedan desplazarse hasta el quirófano desde sus habitaciones en la planta de hospitalización pediátrica, realizando el trayecto más divertido con el fin de reducir el nerviosismo y miedo que suele provocar este tipo de situaciones desconocidas para un niño y también para sus familiares.

El director de Personas y Cultura Organizacional, Juan Pablo Rodríguez, ha manifestado su agradecimiento a la empresa que ha donado estos vehículos para que los más pequeños puedan ir motorizados hasta el Bloque Quirúrgico y que se enmarca en el Plan de Humanización del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo.

Para Pablo Rodríguez, "con esta iniciativa se pretende reducir el estrés para lograr el bienestar de los pacientes pediátricos y también de sus familias, dado que un ingreso hospitalario genera un estado de inquietud tanto en el niño como en su entorno familiar".

Por su parte, la cirujana pediátrica Lara Merino manifiesta que "para nosotros como cirujanos pediátricos tiene especial importancia la humanización del hospital. La creación de espacios y adquisición de dispositivos como estos, permite a los niños mezclar el juego con el hospital y hacer del evento de la hospitalización algo menos traumático".

"Estamos encantados de que se fomente cualquier gesto que mejore el cuidado de los pacientes, pues no es más que nuestro propio objetivo de bienestar llevado a su máximo exponente. Por ese motivo, agradecemos enormemente a la empresa que ha donado el material y a todos los compañeros que se han esforzado en conseguir que haya sido posible", ha indicado.

Por su parte, la supervisora de Enfermería, María Ferrero, ha querido compartir con los primeros pacientes pediátricos el momento en el que viajan motorizados al bloque quirúrgico y ha comprobado "como cambia el semblante de los pequeños cuando