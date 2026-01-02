Al hospital los tres ocupantes de un turismo tras colisionar contra un quitamiedos en la A-31 en Albacete

Archivo - Hospital Universitario de Albacete - JCCM - Archivo

ALBACETE 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los tres ocupantes de un turismo, --un hombre de 73 años y dos mujeres de 68 y 27 años--, han tenido que ser trasladados, en ambulancias, al hospital de Albacete tras colisionar contra un quitamiedos en la A-31 a su paso por la capital albaceteña.

El accidente de tráfico tenía lugar sobre las 17.18 horas de este viernes en el punto kilométrico 70 de la A-31 (sentido Madrid), según han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

Además de las dos ambulancias, se han trasladado hasta el lugar Guardia Civil, bomberos de Albacete y una UVI.