El Hospital Universitario de Cuenca incorpora nuevas técnicas láser para el tratamiento de la patología anorrectal - JCCM

CUENCA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Cuenca, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), continúa impulsando la innovación en su área quirúrgica y ha organizado una jornada de formación que va a permitir incorporar nuevas técnicas láser para el tratamiento de la patología anorrectal.

El Servicio de Cirugía General del HUCU ha promovido el desarrollo de una jornada quirúrgica de formación especializada en el Hospital Universitario durante la cual se ha intervenido a cinco pacientes utilizando un dispositivo láser de última generación, una tecnología que se ha incorporado al centro hospitalario conquense y que utiliza un dispositivo láser con fibras de vidrio especialmente diseñadas para tratar patologías anorrectales, como las fisuras y fístulas anales o el sinus pilonidal, ha informado la Junta en nota de prensa.

Se trata de una técnica mínimamente invasiva que permite realizar las intervenciones de una forma más rápida, sencilla y menos agresiva que los procedimientos convencionales, con una recuperación postoperatoria más rápida y una reducción significativa del dolor, además de permitir una incorporación más temprana de los pacientes a su vida cotidiana y laboral.

La actividad contó con la participación de un cirujano de la Comunidad de Andalucía, que actuó como monitor y formador durante las intervenciones, y permitió reunir a seis especialistas en Cirugía General procedentes de distintos hospitales de Castilla-La Mancha, entre ellos cirujanos de los hospitales de Villarrobledo, Hellín y Almansa, además de los facultativos del propio Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Universitario de Cuenca.

Asimismo y gracias a la colaboración del Centro de Simulación e Innovación de Cuenca (CESICU), se utilizaron los medios técnicos necesarios para la retransmisión de las diferentes intervenciones quirúrgicas con el objetivo de que todos los profesionales del servicio de Cirugía General pudieran participar de esta actividad formativa.

Tras la jornada, el Hospital Universitario de Cuenca ha incorporado esta tecnología a su cartera de servicios y continúa trabajando para sumar técnicas quirúrgicas innovadoras que mejoren la calidad asistencial que se presta a los pacientes y ofrezcan tratamientos más eficaces y confortables para los pacientes.

En este sentido el doctor Pedro Yunta, jefe del Servicio de Cirugía General, ha explicado que la organización de este curso formativo tenía como finalidad presentar el nuevo dispositivo tipo láser para "terminar de incorporar esta tecnología a nuestro centro porque se ve que tiene un gran beneficio en cuanto a la recuperación del paciente, al dolor postoperatorio o la incorporación de la vida laboral, en definitiva se trata de un importante avance y estamos contentos con ello".