El Hospital Universitario de Toledo realiza un simulacro de incendio de un vehículo eléctrico en el aparcamiento - SESCAM

TOLEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, ha llevado a cabo hoy un simulacro de incendio de un vehículo eléctrico en el Hospital Universitario de Toledo, dentro de la formación periódica que se imparte al personal sobre el Plan de Autoprotección del centro.

El Plan de Autoprotección en el que se integra este simulacro es una formación de vital importancia y obligatoria en el caso del personal que integra los equipos de Emergencia y Primera Intervención, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El simulacro, que contó con la colaboración de los Bomberos del Ayuntamiento de Toledo, se ha desarrollado en el sótano -1 del aparcamiento D del Hospital Universitario, donde se ha recreado un incendio originado por una fuga térmica en la batería de un vehículo eléctrico estacionado en una zona de recarga.

Para reproducir esta situación se ha utilizado una máquina de humo instalada bajo un vehículo híbrido del hospital simulando la aparición de humo procedente de la parte inferior del automóvil y su posterior evolución hacia el incendio.

Se ha recreado una situación de emergencia caracterizada por la presencia de humo, gases tóxicos, elevadas temperaturas y riesgo de propagación a otros vehículos estacionados en las proximidades.

El simulacro ha contemplado la activación de los procedimientos de emergencia del Hospital Universitario, desde la detección inicial del humo y la comunicación de la alarma en el Centro Operativo de Seguridad, quien emprende todas las acciones.

El procedimiento previsto ha contemplado la declaración de la emergencia parcial, la evacuación del parking D y la adopción de las medidas necesarias para asegurar la zona, como la restricción de los accesos, la comprobación del funcionamiento del sistema de extracción de humos y la revisión de la instalación eléctrica.

Por su parte, los Bomberos han localizado el vehículo afectado, evaluado el riesgo de propagación y han aplicado las actuaciones necesarias para controlar el incendio simulado.

Tras el simulacro se ha realizado un análisis con la participación de todos los profesionales implicados en los equipos de Emergencia y Primera Intervención sobre el resultado del mismo.