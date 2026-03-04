Hospitales de Alcázar de San Juan y Talavera contarán con una nueva resonancia magnética tras inversión de 4,4 millones

Archivo - Hospital General Nuestra Señora del Prado de Talavera - JCCM - Archivo

TOLEDO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a invertir 3,9 millones de euros, que con el IVA ascienden a 4,4 millones, en la instalación y mantenimiento de dos resonancias magnéticas en el hospital La Mancha Centro de Alcázar de San Juan y Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina.

La portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, ha comenzado su alocución subrayando que esta iniciativa "tiene el objetivo de mejorar la vida de los pacientes y ofrecerles una atención ágil y de calidad".

La principal novedad que ha destacado la portavoz es que los nuevos equipos incorporarán herramientas de inteligencia artificial y sistemas avanzados de procesamiento de imagen, de modo que la incorporación de estos equipos permitirá reducir los tiempos de espera, al mismo tiempo que mejorará la coordinación entre profesionales y niveles asistenciales. "Al final, esto se traduce en más seguridad a los pacientes, que serán diagnosticados y evaluados con la última tecnología disponible en el mercado", ha sentenciado Padilla.

La portavoz ha enmarcado esta actuación en la estrategia de renovación tecnológica del Gobierno regional en la última década, durante la que se ha realizado un importante esfuerzo inversor para dotar a todos los hospitales de la Comunidad Autónoma de equipos de resonancia magnética e, incluso, en algunos centros, de más de uno.

Tras la legislatura 2011-2015, Castilla-La Mancha ocupaba el primer puesto en obsolescencia tecnológica, ha incidido Padilla. Una década después, gracias a una inversión de más de 500 millones de euros, la región se ha consolidado entre las tres primeras de España en renovación de equipos sanitarios.

Padilla ha recordado que este avance explica que Castilla-La Mancha haya, prácticamente, duplicado el gasto sanitario por habitante respecto a 2015, "lo que ha permitido a su vez mejorar todos los indicadores en este servicio público, que es prioritario para el Gobierno y, por supuesto, para la población en su conjunto".