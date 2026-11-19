El aviso se ha dado sobre las 3.07 horas tras detectarse abundante humo en la vivienda de Villarrobledo. - EUROPA PRESS

ALBACETE 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 26 años ha sido trasladada este jueves al Hospital General de Villarrobledo tras sufrir una intoxicación por el mal funcionamiento de una estufa en su domicilio de la localidad albaceteña.

Según han trasladado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, sobre las 3.07 horas se ha dado aviso a emergencias tras registrarse abundante humo en la residencia de la afectada situada en la calle Juan Valero.

Tras personarse en el lugar de los hechos equipo de bomberos, se ha comprobado que la causa de las emisiones era el mal funcionamiento de una estufa, afectando a la mujer por inhalación de humo.

Una vez atendida en el lugar de los hechos, ha sido trasladada al centro hospitalario de la localidad por una ambulancia de soporte vital básico.

También han acudido al aviso agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.