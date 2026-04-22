Hospitalizada una niña de 12 años tras ser arrollada por un turismo en Yuncos

El atropello ha tenido lugar en la zona de Urbanizaciones de Maulon/Los Gramales. - EUROPA PRESS

TOLEDO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una menor de 12 años ha sido trasladada este miércoles al Hospital Universitario de Toledo tras ser víctima de un atropello en la Urbanización Maulon/Los Gramales de la localidad toledana de Yuncos.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el suceso se ha producido sobre las 20.30 horas cuando la menor ha sido arrollada en la vía pública por un turismo.

Al lugar de los hechos se ha desplazado una UVI móvil, que ha trasladado a la menor al centro hospitalario, así como agentes de la Policía Local de Yuncos.