Hospitalizado un joven de 20 años intoxicado por humo en un incendio en La Puebla de Amoradiel

El incendio se ha iniciado en la cocina de una vivienda unifamiliar de La Puebla de Amoradiel. - EUROPA PRESS

TOLEDO 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 20 años ha sido ingresado en el Hospital General La Mancha Centro de Alcázar de San Juan tras resultar intoxicado por humo en el incendio de una vivienda particular en La Puebla de Amoradiel.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el fuego se desataba sobre las 19.53 horas de este sábado en la cocina de una vivienda particular en la calle Veracruz del municipio toledano.

Tras acudir al lugar de los hechos bomberos del parque de Villacañas, que dieron el fuego por extinguido sobre las 10.00 horas, se ha precisado la asistencia de una UVI móvil que ha trasladado al afectado al centro hospitalario.

También han acudido al lugar de los hechos agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de La Puebla de Amoradiel.