Hospitalizado un joven de 20 años tras sufrir una caída desde una tirolina en Letur

ALBACETE 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 20 años ha sido ingresado este sábado en el Hospital General Universitario de Albacete con politraumatismo tras sufrir una caída de altura mientras se tiraba desde una tirolina en Letur, Albacete.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente se ha producido sobre las 12.52 horas, en una camping situado en la carretera CM-3225, dentro del término municipal de Letur.

Tras la caída el joven ha sido atendido por un médico de urgencias, pero la gravedad de sus traumatismos ha hecho necesario el desplazamiento de un helicóptero medicalizado para proceder a su traslado al centro hospitalario.

Además, se han personado en el lugar de los hechos agentes de la Guardia Civil y una ambulancia de urgencias.