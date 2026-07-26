Hospitalizado un joven de 25 años tras ser agredido con arma blanca en Yuncos (Toledo)

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TOLEDO 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 25 años ha tenido que ser trasladado al hospital de Toledo tras ser agredido con arma blanca en una calle de la localidad de Yuncos (Toledo), según han informado a Europa Press fuentes del 112.

El servicio de atención de urgencias de la región ha recibido el aviso esta madrugada, en concreto a las 02.01 horas, desde la calle Illescas de la citada localidad.

El herido ha sido trasladado al hospital por una UVI de Illescas. Hasta el lugar también se han desplazado Guardia Civil y una ambulancia de soporte.