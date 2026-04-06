Hospitalizado un trabajador de 40 años tras sufrir una caída desde 6 metros de altura en Ontígola

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TOLEDO 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 40 años ha sido ingresado este lunes en el Hospital Universitario de Toledo tras sufrir una caída desde 6 metros de altura mientras trabajaba en una nave industrial del Polígono de Ontígola (Toledo).

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente ha tenido lugar sobre las 11.14 horas en las instalaciones situadas en la calle Salinas del polígono industrial del municipio municipio.

El trabajador se ha precipitado mientras se encontraba en el interior de la nave, sufriendo heridas graves.

Al lugar de los hechos se ha trasladado un equipo médico de urgencias, así como una UVI móvil, que ha procedido al traslado del trabajador al centro hospitalario, y agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de Ontígola.