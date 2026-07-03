Hospitalizado un trabajador de 42 años tras ser golpeado por una empacadora en Domingo Pérez (Toledo)

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TOLEDO 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 42 años ha sido trasladado este viernes en el helicóptero medicalizado al Hospital General Universitario de Toledo tras sufrir el impacto de una empacadora agrícola en el municipio de Domingo Pérez.

Según han trasladado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el suceso se ha producido sobre las 9.29 horas, cuando esta persona se encontraba trabajando en tareas de reparación en el camino de la Mata, junto a un depósito de agua.

Tras acudir al lugar de los hechos una UVI móvil, junto a dos ambulancias de soporte vital básico y un equipo médico de urgencias, se ha requerido el desplazamiento de un helicóptero para trasladar al herido al centro hospitalario. También han acudido al aviso agentes de la Guardia Civil.