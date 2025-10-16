Hospitalizado el vigilante de seguridad herido en un atraco a mano armada en Toledo

TOLEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vigilante de seguridad herido durante el atraco a mano armada a un establecimiento comercial de Media Markt en el parque comercial de La Abadía ha sido trasladado al Hospital Universitario de Toledo.

Según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el sujeto, un hombre de 51 años, ha sido trasladado al centro hospitalario tras sufrir contusiones en la cabeza durante el asalto, aunque se encuentra fuera de peligro.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 11.02 horas, cuando un grupo de entre 4 y 5 encapuchado con armas de fuego, que posteriormente se sabría, eran simuladas, irrumpía en el local comercial.

Tras sustraer dos cajas de materiales de la tienda, se han dado a fuga en dos vehículos.

La Policía Nacional y la Guardia Civil continúan investigando para localizar a los autores del asalto y proceder a su detención.