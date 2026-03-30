Los hoteles en Toledo rozan el 80% desde el Jueves Santo, un 4% más que en 2025, según Asociación de Hostelería

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TOLEDO 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo (AHT) ha trasladado que la ocupación hotelera en la ciudad desde el jueves 2 al sábado 4 se sitúa en el 79,78%, lo que supone un incremento del 4,10% respecto a las previsiones registradas en 2025.

Según los datos recabados por la AHT mediante un comunicado, las previsiones de ocupación hotelera para la Semana Santa en Toledo muestran una evolución positiva en términos generales respecto al año anterior.

Si se amplía el periodo hasta el domingo, la media alcanza el 75,20%, lo que representa una subida del 2,51% en comparación con el ejercicio anterior.

Por jornadas, el jueves 2 presenta una previsión de ocupación del 77,99 %, lo que supone un incremento del 7,53 % respecto a 2025. El viernes 3 alcanza el 80,50%, mejorando en 2,74% las previsiones del año pasado, mientras que el sábado 4 registra una ocupación del 80,84 %, un 1,53% más que en el mismo periodo de referencia. El domingo 5 presenta una previsión del 61,47%, lo que supone un ligero descenso del 2,26% respecto al año anterior.

En relación con la procedencia de los visitantes, el 80,16% de los turistas que visitarán la ciudad serán de origen nacional, lo que representa un incremento del 2,87% respecto a 2025, mientras que el turismo internacional alcanzará el 14,11%, registrando un descenso del 8,6% en comparación con el pasado año.

La encuesta elaborada por la AHT ha contado con la participación del 45,84% de las habitaciones consultadas, lo que representa un total de 886 habitaciones, constituyendo una muestra representativa del comportamiento del sector hotelero de la ciudad durante uno de los periodos de mayor actividad turística del año.