Hoya Gonzalo pone en valor la fuerza de su gente, su cultura y sus tradiciones en el estand de la Diputación en la Feria

Presentación de Hoya Gonzalo en el estand de la Diputación de Albacete en la Feria. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El estand de la Diputación de Albacete en la Feria continúa siendo el mejor escaparate para dar a conocer la riqueza de los pueblos de la provincia con el 75 aniversario del Real Conservatorio Provincial de Música y Danza como telón de fondo y este viernes con Hoya Gonzalo como protagonista.

El diputado de Cultura, Miguel Zamora, ha sido el encargado de recibir a la delegación de la localidad en este espacio que hoy se ha titulado 'Marcando el compás en Hoya Gonzalo', en el que su Unión Musical ha puesto la banda sonora, según ha informado la Institución provincial en nota de prensa.

Conducido por la comunicadora Raquel Cortijo, han tomado la palabra el alcalde, Eliseo Fernández; el director de la agrupación, Pedro Simarro; y las integrantes de la Asociación Cultural de Baile y Recuperación de Tradiciones, Isabel Tornero y Adela Tercero, dos entidades que representan expresiones visibles de una comunidad activa, participativa e implicada en su presente y en su futuro.

Un video ha marcado el inicio de una emotiva presentación bajo el lema 'Que no se apague', recorriendo un año en la vida de un pueblo "en el que pasan cosas, que en otro sitio no pasan".

ACOMPAÑAR Y APOYAR A LAS BANDAS

De hecho, el diputado de Cultura no ha dudado en comenzar sus palabras reivindicando la implicación y el compromiso de los vecinos y vecinas de Hoya Gonzalo en el día a día de la localidad, desde una filosofía optimista y alegre "que también construye futuro".

Además, Zamora ha recordado la temática elegida en esta edición por la Diputación en su estand en la Feria de Albacete, al tiempo que ha reiterado el compromiso del Gobierno de la Diputación no solo con las bandas y escuelas de música, sino con el desarrollo sociocultural del mundo rural.

En este sentido, Zamora ha aseverado que se viene trabajando para poner en valor la actividad musical provincial y para apoyarla y acompañarla con recursos, señalando, a modo de ejemplo, que la localidad ha recibido en los últimos años, "solo a través de la convocatoria destinada a la adquisición de instrumentos musicales", en torno a 25.000 euros.

También ha explicado que las diferentes convocatorias de ayudas provinciales, aludiendo a la adquisición de instrumentos y de uniformes o al mantenimiento de academias de música, así como los encuentros de bandas o traerlas a la Feria para presumir de ellas, son una inversión que se traduce en hechos en el territorio, y ha considerado que han sido "una revolución" de la que se sienten "muy orgullosos".

"Poner en valor a las bandas de música, pero con hechos", ha afirmado Zamora, señalando que ese es el mandato del presidente provincial y ha subrayado la repercusión que esta inversión económica tiene en cada territorio, explicando que donde hay una agrupación musical, hay chicos y chicas que vuelven a sus pueblos para ensayar "y a partir de ahí es una rueda que gira para hacer vida en el pueblo".

HOYA GONZALO, UN PUEBLO "COMPROMETIDO Y ORGULLOSO"

Por su parte, el alcalde de la localidad, Eliseo Fernández, ha dado a conocer las bondades de Hoya Gonzalo, pero también la emoción y la ilusión que supone trabajar por el presente y el futuro de su pueblo, con proyectos como la guardería municipal y el futuro centro de mayores, "2.000 metros cuadrados ilusionantes".

Además, ha reivindicado la implicación de los vecinos y vecinas, remarcando que el asociacionismo es uno de los motores locales de la mano de la Unión Musical, la Asociación Cultural de Baile y Recuperación de Tradiciones, la charanga o la asociación de Mujeres, asegurando que crean comunidad y alimentan el sentimiento de pertenencia y colaboran en el desarrollo de las actividades que se llevan a cabo, "llenando de vida la localidad".

Del mismo modo, el alcalde se ha referido a la apuesta que se está realizando para recuperar el patrimonio y llenarlo de cultura gracias a las ayudas de la propia Diputación, con recursos como el Molino de Viento, el Lavadero Municipal, la Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios o la Ruta de los Cucos, y también a través de iniciativas como el Festival Piedra y Acorde, que conecta música y espacios emblemáticos.

RECUPERAR Y CONTAR LAS TRADICIONES

Una realidad que se ha constatado en el momento en el que han tomado la palabra, en representación de la Asociación de Baile y Recuperación de Tradiciones, Isabel Tornero y Adela Tercero, quienes han explicado el origen y el objetivo de esta entidad, que pasa por recuperar, conservar y poner en valor no solo los bailes típicos, sino sus tradiciones. Una tarea en la que han destacado el trabajo de Reme, Samuel y Alfonso.

Dando a conocer los detalles que conforman la indumentaria tradicional, han explicado que este grupo es un espacio de encuentro en el que conviven, "desde el compromiso, el orgullo y la ilusión", personas de todas las edades y han avanzado que seguirán trabajando en esta dirección, como han venido haciendo, con cursos en torno al bordado de refajos o las castañuelas.

"Queríamos englobar todas la tradiciones de baile y creemos que nuestro pueblo tiene mucha historia, tiene tradiciones y queremos conservarlas y contarlas", han afirmado, y han dejado claro que no quieren soltarse de la mano "de la ilusión de nuestra gente joven y de la sabiduría de nuestros mayores".

COMPROMISO

Finalmente, el director de la Unión Musical, Pedro Simarro, ha destacado la implicación que la agrupación tiene en la vida sociocultural de Hoya Gonzalo, y ha querido agradecer públicamente la implicación y el compromiso de sus integrantes, asegurando que su labor "no es sólo social o cultural, es intergeneracional, une familias".

Simarro ha hecho extensivos los agradecimientos a la Diputación de Albacete "por su apuesta por las bandas de los pueblos y su cultura musical y el folclore" y ha remarcado también la labor de los dos últimos alcaldes del municipio, Antonio Calero y el actual, apuntando el apoyo constante "a la música, a la cultura y a las tradiciones locales".

Tras su paso por el estand de la Diputación en la Feria, apunta que se ha descubierto un pueblo que mira con optimismo al futuro desde el empoderamiento de su identidad, la cultura, la participación ciudadana y el compromiso por servicios públicos de calidad.

La cita, en la que ha participado una nutrida representación de responsables de la Corporación provincial y de otras instituciones, ha contado con interpretación en lengua de signos y, como recuerdo de esta jornada, la Diputación ha entregado al Ayuntamiento, a Unión Musical y a la Asociación de Baile unas esculturas inspiradas en la fachada del Palacio Provincial, realizadas por Francisco Javier Jiménez Pérez, 'Javi Artesanía Creativa', e incorporando un guiño de notas musicales.

Una pieza creada expresamente para estas citas que enlaza la identidad de la institución provincial con el hilo conductor de su presencia en la Feria y con la celebración de los 75 años del Real Conservatorio.