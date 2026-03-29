Huelgas Ensemble abre la 63ª Semana de Música Religiosa de Cuenca, que se celebrará hasta el 4 de abril - JCCM

CUENCA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Uno de los conjuntos más prestigiosos del mundo en la interpretación de la polifonía medieval y renacentista, Huelgas Ensemble, dirigido por Paul Van Nevel, ha abierto este sábado la 63ª Semana de Música Religiosa de Cuenca, que se celebrará hasta el próximo sábado 4 de abril.

La 63ª edición de la SMR continuará este domingo, día 29, a partir de las 12.00 horas en la Iglesia de la Asunción de la localidad conquense de Cardenete, donde tendrá lugar 'Verlaih uns frieden', de Mónica Melcova & Juan María Pedrero, y ese mismo día, a las 20.00 horas en el Teatro Auditorio 'José Luis Perales', se llevará a cabo el concierto 'Reinhard Keiser: Pasión según San Marcos', de Il Fervore, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El lunes 30 de marzo se llevará a cabo, a las 20.00 horas en la Iglesia de San Miguel, el concierto 'Leonarda in pace', de Pergamo Ensemble & Elisabeth Hetherington; el martes 31 de marzo, a las 17.00 horas en la Fundación Antonio Pérez, se llevará a cabo el concierto 'Dialogo por la paz', de Guillermo Pastrana; y a las 20.00 horas en el Espacio Torner estará 'Priez pour paix', de A. Nowakowski, J.M. Royo y R. Fernández-Aguirre.

El miércoles 1 de abril, a las 17.00 horas en el Espacio Torner, se celebrará el concierto '¿Hasta cuándo, señor?' de El Gran Teatro del Mundo y a las 20.00 horas en el Teatro Auditorio 'José Luis Perales' se celebrará 'Canciones del alma en paz', de 'Pluralensemble'. El jueves día 2 de abril, a las 17.00 horas en el Espacio Torner, se llevará a cabo el concierto 'Travesía del alma', de Stylus Luxurians & Soren Sieg, y a las 20.00 horas en el Teatro Auditorio se podrá ver la actuación de I Gemelli con el concierto 'Regina Pax'.

La programación continuará el viernes 3 de abril a las 12.00 horas, en el Espacio Torner, con el concierto 'El arpa del Rey David', de Sara Águeda; y a las 20.00 horas, en el Teatro Auditorio, con la Orquesta y Coro de la Semana de Música Religiosa, se podrá disfrutar de 'Santa Elena al Calvario'.

El sábado 4 de abril, a las 12.00 horas en la iglesia de Arcas, se representará 'Alonso Xuárez: Requiem', de Coro Cámara Amystis; además, a las 19.30 horas en la Colegiata San Bartolome de Belmonte tendrá lugar la actuación 'Les Thébaides, spiritualité du désert', de Ensemble de Caelis. Ese mismo día, a las 19.00 horas en la Iglesia Santa María de Alarcón se llevará a cabo el concierto 'Choralfantasie- Principe de la Paz', de La Bellemont; y a las 20.00 horas en el Teatro Auditorio de Cuenca, sonará el concierto 'Dona nobis pacem', de Accentus, Monteverdi Choir y Insula Orchesta.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha asistido al concierto inaugural, y allí ha avanzado que algunos conciertos están a punto de colgar el cartel de completo y se ha mostrado convencido de que se superarán los 7.000 asistentes en esta nueva edición.