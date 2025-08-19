Huete rechaza la permuta de tierras de la extinta Cámara Agraria y se persona en el procedimiento como parte afectada

CUENCA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Huete ha aprobado por unanimidad rechazar la permuta que ha llevado a cabo la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de diversas fincas rústicas procedentes de la extinta Cámara Agraria Provincial con la mercantil Agrotove S.A., con una extensión de 17,5 hectáreas.

En nota de prensa, el Consistorio indica que estas tierras, que provienen de antiguas concentraciones parcelarias y forman parte de la masa común creada bajo la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 1973, fueron concebidas con la finalidad de servir al interés general de los pueblos y sus agricultores, nunca para su enajenación a intereses privados.

Por ello, además de rechazar la permuta, el Ayuntamiento de Huete, ha acordado personarse en el procedimiento administrativo como parte afectada, defendiendo "los derechos e intereses legítimos del municipio y de su comunidad agrícola", ya que el Gobierno regional "despojaría al municipio de estas tierras sin compensación alguna".

El Consistorio recuerda que ya en julio de 2023 solicitó a la Junta de Comunidades la cesión en pleno dominio de todas las fincas de la extinta Cámara Agraria ubicadas en Huete y sus pedanías, con el objetivo de destinarlas a la mejora de infraestructuras agrarias, al impulso del sector primario y a la lucha contra la despoblación.

En esta línea, lamentan que desde el año 2022 no hayan recibido ni un euro para mejora de infraestructuras agrícolas, como son los caminos rurales, no revertiendo desde entonces los beneficios de las 436 hectáreas del término de Huete.

En este sentido, el Ayuntamiento de Huete pide explicaciones a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y anuncia que llevará a cabo todas las acciones legales necesarias para impedir que estas tierras pasen a manos privadas, puesto que "constituyen un patrimonio de gran valor para el desarrollo agrario y social del municipio".

"Estas tierras pertenecen al pueblo de Huete y a nuestros agricultores, y no vamos a permitir que se pierdan en una operación que contradice la filosofía con la que se constituyeron, que es la de servir para el bien de la comunidad agrícola y del municipio", defiende el alcalde de esta localidad conquense, Francisco Javier Doménech.

"No es de recibo que el Gobierno regional actúe a espaldas de los ayuntamientos, se trata de un patrimonio que pertenece a los pueblos y que ahora utiliza a su antojo sin contraprestación alguna hacia el municipio, perjudicándonos gravemente", concluye.