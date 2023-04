Íber pedirá el voto en Puertollano para revalidar representación y busca gran pacto y gobierno por turnos en el mandato

PUERTOLLANO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata del Partido Ibérico Íber a la Alcaldía de Puertollano, María José Linde, ha desgranado las intenciones de su formación a la hora de enfocar la inminente campaña electoral, apuntando que pedirá el voto para revalidar la representación histórica lograda hace cuatro años y para tener la fuerza suficiente de cara a pedir un gran pacto municipal de todas las fuerzas que implique, si fuera necesario, un gobierno por turnos encabezado por los dos grandes partidos durante el mandato.

En una entrevista con Europa Press, ha señalado que nota en la calle un "acercamiento más intenso que antes", lo que sumado al "bagaje" cosechado en estos cuatro años de trabajo hace que tengan buenas previsiones de apoyo el 28 de mayo.

Según ha recordado, la formación está conformada por persona que, "en su mayoría, no proceden de la política ni pretenden vivir de ella", y tiene como base "ciudadanos de Puertollano que no están de acuerdo con lo que pasa y a los que no les gusta el camino que lleva la ciudad".

Otro elemento característico de su opción política es que "lucha por la unidad, algo que ningún partido ha hecho" y que ve necesaria.

"Tenemos que decir todos que esto tiene que ir adelante, sea como sea, sacarlo, que Puertollano vuelva a tener un camino esperanzador y que los problemas se solucionen", ha indicado.

Para ello, ha insistido en su propuesta de que los dos grandes partidos, PP y PSOE, "deberían unirse y pactar estar dos años cada uno en la Alcaldía" para poder centrar la acción de Gobierno en la ciudad y no desde el punto de vista partidista.

PRIMERAS MEDIDAS A TOMAR

Linde ha explicitado algunas de las "necesidades" que a su juicio tiene Puertollano, y una de ellas es "la falta de empleo" o la deficiencia de infraestructuras, que hace que las empresas "no quieran venir a Puertollano".

Para ello propone implementar "ventajas fiscales" enfocadas a que estas empresas "puedan venir" y elijan Puertollano.

La inseguridad ciudadana es otro de los problemas en los que Linde ha puesto el punto de mira, y cuya solución pasa por confiar en el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con las que "hay que trabajar de la mano y ver qué hoja de ruta llevar para solventar el tema".

La candidata ha reivindicado el trabajo fiscalizador de su grupo municipal a lo largo de la presente legislatura, un trabajo que en ocasiones "ha sido imposible por la opacidad de este gobierno".

En esta línea, ha lamentado que se hayan desoído sus aportaciones en temas clave para la ciudad como el nuevo contrato de limpieza. "Muchas veces podríamos haber aportado nuestra visión, pero no ha habido forma ni han admitido nada que no hubiera salido de ellos".

Por último, ha recordado una de las grandes propuestas de su partido, como es conectar la ciudad con Mérida por autovía y completar el arco de unión entre Valencia y Lisboa y el puerto de Sines, una reivindicación que, si bien tiene al Gobierno central como protagonista, considera que con la fuerza ciudadana se puede ayudar a acercar postura. "Queremos que haya unidad en esta petición, si no, va a ser imposible y no se van a plantear que pase por aquí", ha rematado.