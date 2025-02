Icíar Bollaín y Cruz Roja, reconocidas con el IX Premio Internacional a la Igualdad de Género 'Luisa de Medrano' de C-LM

TOLEDO 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cineasta Icíar Bollaín y Cruz Roja Española han sido las galardonadas en la IX edición del Premio Internacional a la Igualdad de Género 'Luisa de Medrano' del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Así lo ha decidido el jurado del galardón, tal y como ha avanzado este jueves en rueda de prensa la consejera de Igualdad, Sara Simón, que ha dado cuenta de la campaña que se llevará a cabo con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, una fecha que representa uno de lso "mayores compromisos" del Ejecutivo regional, ha dicho, "que no puede ser otro que el seguir trabajando en favor de los derechos de las mujeres".

El acto institucional se llevará a cabo el viernes 7 de marzo en la localidad toledana de Consuegra, y durante el mismo se entregarán doce distinciones a mujeres, asociaciones, colectivos y entidades. Este año, el lema de la campaña del Gobierno regional por este día es 'Construyendo igualdad', un gerundio, ha destacado Simón, que significa "que lo estamos haciendo y lo debemos seguir haciendo todos los días del año".

"Todos y todas construimos igualdad y el camino hacia la meta nos dice que esa construcción debe empezar por la base, en las escuelas, en cada persona, en cada niño, en cada niña". Al lema se añade la frase 'El futuro que quieres empieza en ti' "porque tiene que ser un compromiso personal de toda la sociedad, de los hombres y de las mujeres, para alcanzar ese objetivo común, que no es otro que el de tener una sociedad plenamente igualitaria entre todas las personas, entre las mujeres y los hombres".

Además, la imagen escogida es la de una mujer científica "porque representa muchas cosas", fundamentalmente "que nos hacen falta más mujeres científicas, ingenieras, matemáticas o tecnólogas" pues "son campos envueltos en roles y en estereotipos de género que solo podemos derribar en las escuelas, acercando esos referentes a las niñas, y para que esas mujeres desarrollen una vida profesional plena y sin renuncias".

El Teatro 'Don Quijote' de Consuegra será el escenario donde se entregue el Premio Internacional a la Igualdad de Género 'Luisa de Medrano'. Sobre Icíar Bollaín, la consejera ha reconocido su constante compromiso con las mujeres y con la lucha contra la violencia de género, recordando su destacada participación en la creación de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA).

"Icíar Bollaín contó ya en 2003 la historia de una mujer que se empodera y rompe con la violencia en Te doy mis ojos, y ahora ha llevado a la pantalla la historia de Nevenka, poniendo sobre la mesa la problemática de la violencia sexual y el abuso de poder, el 'Me too' español", ha destacado.

En el apartado del Premio dedicado a colectivos y entidades, el jurado ha fallado en favor de Cruz Roja. Una organización que, tal y como ha explicado Simón, promueve la igualdad y la protección de las mujeres, dentro y fuera de España, poniendo especial atención en las víctimas de la violencia de género y prestando servicios de protección que resultan "clave" para las administraciones, como el Servicio Atenpro.

RECONOCIMIENTOS PROVINCIALES

En cuanto a los reconocimientos provinciales, en Toledo se reconoce a Irene Huertas por romper barreras al convertirse en la primera mujer guardia civil castellanomanchega en el cuerpo Tedax; y la iniciativa 'Ciencia a la Carta', que apuesta por la divulgación científica inclusiva, llevando charlas y talleres que fomentan la presencia de mujeres en carreras Steam.

En la provincia de Cuenca, Consuelo Navarro sobresale por sus más de 30 años de experiencia en el empoderamiento de la mujer rural, impulsando asociaciones y redes de apoyo que han transformado la vida de muchas mujeres en la provincia. Paralelamente, el innovador proyecto 'Vidartis', liderado por Ana Manuela Soler, fusiona arte y agricultura al utilizar el mosto como pigmento.

En Ciudad Real, Miriam Gómez, arquitecta técnica y empresaria digital, es distinguida como una referencia en el mundo del interiorismo gracias a su estudio Mimesis y a su gran presencia en redes sociales, inspirando con su trayectoria de emprendimiento y superación. En la categoría de proyecto se reconoce a La Bola de Cristal S.L., como motor de igualdad en Alcázar de San Juan, desarrollando un plan de igualdad que se refleja en sus actividades lúdico-educativas y colaboraciones con centros de la mujer.

En Guadalajara, el reconocimiento es para María Antonia Cuadrado, presidenta de la Asociación 'Amigos de la Biblioteca', que impulsa la cultura y la participación ciudadana a través del arte y la música, mientras que el Programa 'Contra la Trata y la Explotación Sexual' que se desarrolla desde Guada Acoge, ofrece una destacable intervención sociojurídica y social destinada a proteger a las mujeres víctimas de estas formas de violencia, ha sido el proyecto destacado.

Por último, en Albacete se reconoce la labor de María Luisa Calonge, fundadora de la asociación de mujeres empresarias de Villarrobledo (Maevi), con una larga trayectoria de trabajo en la casa de acogida para mujeres víctimas de violencia de género y el proyecto 'Aguja Solidaria', como un espacio de encuentro y formación para mujeres, utilizando la costura como herramienta para la reinserción laboral y la sensibilización en materia de igualdad.

APOYO AL MOVIMIENTO FEMINISTA EN LAS CALLES

Finalmente, la consejera ha reseñado que el Ejecutivo regional va a "apoyar y acompañar" este 8 de marzo al movimiento feminista en las calles y volverá a trabajar con el tejido asociativo de mujeres en la región, indicando que durante estos días, a través de los centros de la mujer, se colaborará en el desarrollo de 1.045 actividades en toda la Comunidad Autónoma.

También ha hecho un "llamamiento al conjunto de la sociedad para celebrar y para reivindicar" esta fecha, al igual que a las instituciones, a las organizaciones y a las empresas, a quienes ha pedido que "no renuncien a los principios de igualdad, que no se dejen llevar por las corrientes populistas y de extrema derecha" pues "la igualdad no va contra nadie".

La consejera ha estado acompañada en este acto por la directora del Instituto de la Mujer, Lourdes Luna; el delegado de la Junta en la provincia de Toledo, Álvaro Gutiérrez, y las delegadas de Igualdad de las cinco provincias.