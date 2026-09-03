El IESO nº4 de Illescas se construirá en dos fases y contará con 16 aulas de ESO y seis de Bachillerato

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, pone la primera piedra del Instituto de Educación Secundaria Obligatoria número 4 de Illescas. - JCCM

TOLEDO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha puesto este jueves la primera piedra del Instituto de Educación Secundaria Obligatoria número 4 de Illescas (Toledo), que tiene prevista su construcción en dos fases, con un presupuesto total de la obra es de más de 9,1 millones de euros, y que contará con 16 aulas de ESO y seis de Bachillerato.

Junto al consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, y el alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño, García-Page ha anunciado en este acto que el Plan de Climatización para los centros educativos de titularidad de la Junta movilizará 23 millones de euros adicionales con los que se culmina la climatización de los centros públicos. Así, según ha explicado el mandatario autonómico, al finalizar todas las actuaciones en marcha se habrán invertido más de 70 millones de euros.

"Estamos dispuestos a preparar también una nueva convocatoria en relación con las corporaciones locales e incluso a estudiar, junto con la educación concertada, la posibilidad de que también se puedan beneficiar de algún margen de ayudas para la climatización", ha apuntado García-Page.

Agradeciendo a toda la comunidad educativa "la normalidad del comienzo de curso", el jefe del Ejecutivo autonómico ha expresado su deseo de que también en Ceuta puedan empezar el curso lectivo del mismo modo. "Seguramente nunca va a ser como antes, o, mejor dicho, este año no podrá ser como el año pasado, pero lo deseo de todo corazón, porque no se puede pensar en perder un año de formación", ha considerado.

PLAN DE INCLUSIÓN

"La escuela no es sólo un lugar de formación, también es de preparación", ha dicho el presidente, convencido de que en "la sociedad que hoy hay que educar de forma mucho más poliédrica". De ahí que el Gobierno de Castilla-La Mancha vaya a contar, de cara al próximo curso, con un Plan de Inclusión que va a incorporar 1.000 nuevos profesionales para la inclusión. "Una parte muy importante, obviamente, se tendrá que desarrollar en las zonas de crecimiento y de expansión como es La Sagra," ha apuntado.

Y precisamente en alusión a las zonas de máximo crecimiento como es Illescas, García-Page ha anunciado que para el próximo curso el Ejecutivo regional contará con un Plan de Previsiones de crecimiento de instalaciones educativas en toda La Sagra y, en parte, también en el Corredor del Henares. Asimismo, ha sugerido la necesidad de establecer "un foro de diálogo con los docentes, con los profesionales, con los especialistas", para conocer cuál es el "equilibrio lógico que hay que tener entre inteligencia artificial, el uso de redes, el uso de tecnología y la dinámica educativa".

Por último, el presidente de Castilla-La Mancha ha considerado que "con el tiempo la escuelas, los centros educativos podrán terminar siendo oasis, las incubadoras de convivencia" y ha abundado en que "en una sociedad en la que mucha gente se va a relacionar solo tecnológicamente y, a veces, ni siquiera presencialmente, necesitamos que los alumnos identifiquen el rostro de los docentes y que las familias se impliquen en el proceso que hagan comunidad con los docentes, con los alumnos, que haya comunidad educativa".

De su lado, el consejero de Educación, Cultura y Deportes ha informado de que el Gobierno de Castilla-La Mancha está destinando alrededor de 5,4 millones de euros a 276 actuaciones de Reforma, Ampliación y Mejora (RAM) en centros educativos de la provincia de Toledo.

Del conjunto de actuaciones realizadas, 140 corresponden a obras RAM, con una inversión de 2,4 millones de euros; otras 60 actuaciones están destinadas a climatización, con más de un millón de euros; 22 intervenciones responden a daños ocasionados por fenómenos meteorológicos, con una inversión superior a 317.000 euros; y 54 actuaciones se han desarrollado en escuelas infantiles, con cerca de 1,6 millones de euros.

Por su parte, el alcalde de Illescas ha destacado que el objetivo de una sociedad es dar la mejor educación a sus niños y jóvenes "porque de esta manera hay una igualdad de oportunidades a la hora de enfrentarse a la vida laboral y a la vida social".