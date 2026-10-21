Ignatius Farray, sobre la visita de Milei a España: "La comedia puede estar al servicio de nuestros tiranos"

El cómico Ignatius Farray y la actriz Rosa Romero han sido los invitados del segundo encuentro Piel de Plátano de Humor y Artes Vivas organizado por la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. - EUROPA PRESS

CUENCA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cómico Ignatius Farray y la actriz Rosa Romero han sido los invitados del segundo encuentro Piel de Plátano de Humor y Artes Vivas organizado por la Facultad de Bellas Artes de Cuenca.

"En la comedia y en todas las artes vivas en general hay algo muy chamánico", ha reflexionado Farray, en declaraciones a los medios de comunicación antes del evento.

"Las artes escénicas son un fuego que compartimos las personas y creo que seríamos demasiado presuntuosos utilizarlo como un objeto muy determinado".

Por ello, preguntado por la visita del presidente argentino, Javier Milei, a Madrid que ha coincidido con este acto en Cuenca, Farray ha recordado que "la comedia puede estar al servicio de nuestros tiranos", una cuestión que ha salido en esta charla en Bellas Artes, donde ha comentado al público cómo "a principios del siglo XX, la comedia empieza a propagarse como si fuera una peste" hasta llegar a ser utilizada por los políticos.

"Cuando las políticas de Milei, Ayuso y Trump se convierten en un meme y en una gracia, saben de sobra que la comedia juega a su servicio". Por ello, ha preseguid, intentan apropiarse "de ese fuego que no podemos dominar del todo, simplemente nos entregamos a esa experiencia".

No obstante, el canario guarda la esperanza "de que todavía haya una posibilidad de que, igual que puede haber un fascismo del bueno, igual se pueda hacer comedia sin necesidad de utilizarla como una herramienta, sino como una sórdida complicidad obscena que podemos compartir las personas".

Preguntado sobre si cree que las elecciones del 29 de noviembre pueden ser una piel de plátano resbaladiza, como la imagen que da título a este ciclo, Farray ha insistido en que hay cierta política "que ha aprendido el truco de que comportarse como gilipollas y de una manera desvergonzada le recubre de no sé qué mierda de aura de rebeldía que les puede hacer ganar elecciones".

Como humorista, cree que la gente "nos había concedido el territorio de la comedia y de las artes escénicas en general", por lo que considera que "lo que están haciendo este nuevo tipo de políticos fascistas es una puta usurpación".

Por otro lado, acerca de si ha visto alguna vez a alguien escurrirse con una piel de plátano, Farry ha reflexionado que "quizás es como el chiste de iban dos y se cae el de en medio, que nadie lo ha visto, podría ser un titular negacionista".

Al fin y al cabo, Farray admite "la comedia tiene algo que ver con el fascismo, porque básicamente es desinformación, inventarte una realidad nueva y eso es peligroso, pero cuando hacemos comedia, bailamos con fuego".

CONEXIÓN ENTRE LAS ARTES VIVAS Y EL HUMOR

El investigador promotor de este evento, Damián Montesdeoca, ha explicado que el encuentro ha incidido "en la conexión que existe entre gente que hace artes vivas y trabaja con el humor y gente que trabaja con el humor y es experimental".

Farray y Romero han "jugado juntos" en una Aula Magna abarrotada la ocasión en ese evento con el que los promotores han lanzado al aire una pregunta: "¿qué pasa cuando te pones delante de la gente a hacer cosas?".

Romero, que ha interpretado una pieza escénica durante su intervención en el Aula Magna, ha comentado cómo ella, viniendo de las llamadas artes vivas, ha visto cómo el humor se ha colado en su trabajo "a través de una grieta y se ha convertido en un sitio importante".

Lo hace "desde la experimentación y la investigación" y aprovechando "referentes diversos, tanto del mundo de la danza, como del flamenco y del humor".

Por su parte, Farray ha ejercido de representante de la comedia en este encuentro, si bien ha enfatizado en "lo bonito es que uno no se sienta bandera de nada, sino que se atreve a poner un pie al otro lado de la frontera".

El canario ha desvelado que ha compartido profesoras de baile con Romero e "y eso no significa que me atreva del todo a meter eso dentro del show, pero al final se te mete dentro del cuerpo y al final se convierte en un horizonte que te permite tener la cabeza alta y mirar hacia un sitio donde tienes el deseo de llegar".

"Es bonito atreverte a poner un pie al otro lado de la raya y ser capaz de mirar lo que hay al otro lado del espejo "ha insistido".