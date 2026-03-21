'Ignota' muestra los tesoros ocultos de la Semana Santa de Tarancón marcándose como objetivo llegar a 5.000 visitantes

1071430.1.260.149.20260321110053 Exposición 'Ignota' de Tarancón. - EUROPA PRESS

CUENCA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Mercado de las Artes 'Luisa Sigea' de la localidad conquense de Tarancón acoge hasta el día 6 abril la exposición 'Ignota', en la que las cofradías de la Semana Santa taranconera, de Interés Turístico Regional, muestran algunos de sus objetos más antiguos y difíciles de ver para el gran público. Una muestra que ha ido progresando durante sus tres años de andadura y que se plantea ya como objetivo llegar a los 5.000 visitantes.

Sayas, andas y mantos de las imágenes que procesionan por Tarancón, e incluso algunas de las propias esculturas, se unen en 'Ignota' con una serie de dioramas impulsados por la Asociación Belenista 'La Hoguera' de Tarancón en la que se muestran algunas de las escenas más importantes de la Pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

En esta exposición incluso se pueden ver objetos que actualmente procesionan en la Semana Santa, que son retirados de la exposición los días en los que aparecen en las calles de Tarancón y que después vuelven a 'Ignota' para poder ser contemplados más de cerca.

El traje utilizado en la Pasión Viviente para representar el papel de Jesucristo, una talla de la Hermandad de la Exaltación de la Cruz que se estrenará este año o el manto de la Virgen de la Soledad, "una joya" de los años 50 bordado por un grupo de monjas, son algunos de los principales objetos que los visitantes pueden ver en 'Ignota'.

De esta manera, 'Ignota' surgió por la petición del Ayuntamiento a la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Tarancón para poder exhibir objetos que actualmente están en desuso o que procesionan pero "no son fáciles de ver", de manera que pudieran ser observados de cerca por la gente de Tarancón y los visitantes, según explica a Europa Press el concejal de Cultura, Turismo, Patrimonio y Nuevas Tecnologías, Raúl Añover.

Una exposición, que en su propio nombre se refiere a "lo oculto, lo que no está visto", razón por la que son exhibidos muchos de esos objetos que no son tan visibles en las procesiones.

Esta iniciativa respondía a la petición de la Junta de Hermandades de que sus enseres pudieran ser expuestos. "Desgraciadamente, un local fijo para un museo de la Semana Santa no podía ser, pero hace ya tres años inauguramos este espacio y vimos que era el sitio ideal para que, por lo menos en época de Semana Santa, pudiéramos hacer una exposición que tuviera que ver con la Semana Santa de Tarancón", afirma Añover.

Este año, abunda el edil, la exposición se ha querido centrar en los ritos que hay en cada una de las procesiones, razón por la que se ha dividido el espacio en las diferentes procesiones que hay en Tarancón.

Pero 'Ignota' también reserva un espacio para la Pasión Viviente del municipio, también de Interés Turístico Regional, realizada por vecinos taranconeros que "llevan todo un mes ensayando" para escenificar los últimos momentos de Jesús.

"Es un momento espectacular para venir a Tarancón y visitarlo, porque sobrecogen bastante algunas de las escenas que hacen los vecinos", asegura Raúl Añover, recordando que los actores que participan son amateur pero ponen un gran cariño en lo que hacen.

TRES AÑOS DE MEJORAS

En estos tres años desde el surgimiento de 'Ignota', la exposición ha ido mejorando constantemente, con "mucho trabajo de investigación" sobre cómo exponer cada uno de los objetos y una mejora de la calidad, algo a lo que ha contribuido la "implicación" de las hermandades "al cien por cien".

Así, el año pasado unas 3.000 personas pasaron por el Mercado de las Artes 'Luisa Sigea' para contemplar los objetos expuestos en 'Ignota', aunque Añover se pone objetivos y marca como "apuesta" personal tratar de llegar a los 5.000 visitantes.

Un crecimiento que el edil achaca al movimiento turístico de la propia Semana Santa, así como a que "el boca a boca también va funcionando y la gente se va enterando cada vez más".

LA PASIÓN EN FORMATO BELÉN

De forma conjunta con los objetos cedidos por las hermandades de la Semana Santa, la Asociación de Belenistas 'La Hoguera' expone un conjunto de nueve dioramas sobre la Pasión, muerte y resurrección de Jesús, obra del madrileño José Luis Mayo, que se ampliarán a 12 en un futuro.

La entrada triunfal a Jerusalén, la última cena, el beso de Judas, el juicio ante Pilatos, el camino al Calvario, la crucifixión, el descendimiento y traslado, el Santo Sepulcro y la resurrección son las nueve escenas que pueden verse en 'Ignota'.

Así lo explica el actual miembro y expresidente de la asociación Juan Castejón, que comenta que la idea de expandir el belenismo a las escenas de la Semana de Pasión surge de la necesidad de seguir trabajando, aprendiendo y fomentando la actividad de esta asociación.

"En verdad la exposición es un Belén pasional, cuando decíamos que íbamos a montar un Belén pasional a la gente le chocaba", explica Castejón, comentando que aunque ahora es más común, en Castilla-La Mancha fueron "pioneros".

Es, añade, "otra forma para vivir esto del belenismo", aunque con ella "todo cambia" al pasar de tener la ciudad de Belén como escenario a representar escenas en Jerusalén. "Las casas no son igual, las construcciones no eran igual, el terreno no era igual y todo es muy meticuloso a la hora de trabajar detalles", razona.

UNA JUNTA MAYOR "CON CANTERA"

Finalmente, Riánsares López, capitular de la Junta Mayor de Hermandades de Cofradías de Semana Santa, apunta que 'Ignota' es una "oportunidad" de vivir la Semana Santa taranconera "de forma diferente, de una manera más curiosa". "Podemos conocer un poco más de su historia", manifiesta.

Nueve hermandades componen la Semana Santa de Tarancón, algunas tan antiguas como la Muy Antigua Hermandad de las Cuarenta Horas y Resurrección Gloriosa de Nuestro Señor Jesucristo, que data de 1640 y otras contemporáneas, como la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Perdón y María Santísima de la Salud, creada en 2020. Sin embargo, en este año cobra especial protagonismo la Venerable Hermandad de San Juan Evangelista, que en este 2026 celebra su 75 aniversario.

Sin embargo, la actividad de la Hermandad no se limita solo a 'Ignota', ya que también trabaja "la cantera" para "que no falten banceros en las hermandades y para garantizar el futuro de la Semana Santa" a través de una escuela capuchina "que cada vez más a más".

Una escuela en la que se inculcan a los más pequeños todas las tradiciones vinculadas a las hermandades "de una manera divertida con juegos, actividades y manualidades".

"Tenemos ya pasos en miniatura de prácticamente todas las hermandades que los pueden procesionar. Se pueden sentir banceros igual que lo hacen los mayores y esa es la forma, sintiendo la Semana Santa desde todos los prismas posibles", argumenta.

Una actividad que se complementa con más de 25 actos distintos que complementan a 'Ignota' como conferencias, conciertos, charlas o un ciclo de películas que van generando una "hermandad" para "llegar a las procesiones con la mayor participación posible".