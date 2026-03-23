El II Congreso de Educación 'Ciudad de Toledo' abordará la salud mental y el bienestar el 17 y 18 de abril - AYTO TOLEDO

TOLEDO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El II Congreso de Educación 'Ciudad de Toledo' llevará por título 'Educación, salud mental y bienestar: un compromiso con el futuro' y abordará el 17 y el 18 de abril, "una problemática muy preocupante, porque el suicidio es la primera causa de muerte entre los menores de 20 años", ha señalado el concejal de Educación, Daniel Morcillo.

Morcillo, quien ha comparecido este lunes en el Ayuntamiento, acompañado de la vicealcaldesa, Inés Cañizares, y de la presentadora del Congreso, Mari Ángeles Fernández ha incidido en que "el suicidio es ya la primera causa de muerte entre los jóvenes en España y, en el último año, se registraron 90 fallecimientos en menores de 20 años".

"Más de la mitad de los jóvenes, un 54,7%, reconoce haber tenido problemas de salud mental en el último año, y 4 de cada 10 adolescentes dicen haber sufrido o creído sufrir algún trastorno", ha subrayado.

Con respecto a la organización de este II Congreso de Educación, ha avanzado que la cifra de inscritos supera ya las 400, de un total de 588 posibles asistentes y ha animado a la comunidad educativa a sumarse a una cita "que será de gran provecho para docentes, padres, alumnos y todas aquellas personas interesadas en la problemática de la sociedad actual".

Por su parte, la vicealcaldesa Cañizares ha incidido en que "desde el equipo de Gobierno entendemos que no hay éxito educativo posible sin equilibrio emocional", para concluir que, la celebración de este Congreso "es la demostración de que Toledo es una ciudad que escucha, que se preocupa por la salud mental y que invierte en la felicidad y estabilidad de sus futuras generaciones".

ORGANIZACIÓN Y PROGRAMA DEL CONGRESO

Este segundo Congreso de Educación, que arranca tras el éxito de la primera edición, desarrollada en marzo de 2025, centrada en el uso de los dispositivos digitales, contará con 10 prestigiosos ponentes, expertos en salud mental infantil y adolescente, como Pilar Calvo, Elías García Martín de la Fuente o Javier Urra.

"Tras la encuesta realizada el año pasado a los asistentes a nuestro primer Congreso, en el que obtuvimos una nota de un 8,96, y siguiendo sus peticiones, hemos decidido este año reducir a la tarde del viernes y a la mañana del sábado el programa. Desde la concejalía de Educación apostamos porque este evento se convierta en un punto de debate y reflexión sobre los problemas y cuestiones que preocupan a padres, alumnos y docentes", ha insistido el edil.

Entre las novedades, el concejal ha citado la posibilidad de que los participantes obtengan un certificado de asistencia, con la finalidad de que puedan convalidar créditos si realizan algún estudio relacionado con el ámbito de la enseñanza, "aunque el Ayuntamiento no tiene competencia en este sentido", ha advertido.

Con respecto al programa del Congreso, la ponencia inaugural, el viernes 17, a las 17.15 horas, correrá a cargo de Pilar Calvo, psicóloga y especialista en Educación Emocional, quien ofrecerá la conferencia 'Estudio Psice: La salud mental de los adolescentes en contextos educativos".

A las 18.30 horas, el orientador y psicólogo educativo Ángel Luque será el encargado de la ponencia 'Salud mental y procesos educativos', previa a la mesa redonda con la que concluirá la jornada, que bajo el título 'Salud mental y educación: retos actuales en la infancia y adolescencia' estará protagonizada por el propio Luque y Pilar Cavo, a partir de las 19.30 horas.

El Congreso continuará en la mañana del sábado, 18, con una primera ponencia a cargo de Elías García Martín de la Fuente, psiquiatra infantojuvenil, e Isabel Montañés, enfermera especialista en salud mental, quienes, a las 9.30 horas, hablarán sobre 'Identidad, trauma y conducta'. Por su parte, el psicólogo especialista en afectividad Javier Díaz Vega ofrecerá la ponencia 'Autolesiones y conducta suicida en adolescentes: una mirada de esperanza', prevista para las 10.15 horas.

A las 11.30 horas, continuará con la conferencia 'La educación emocional en la práctica educativa', a cargo de Rafael Bisquerra, psicólogo y pedagogo, referente internacional en salud emocional. A las 12.30 horas está previsto el desarrollo de un Panel, bajo el título 'Escuela, familia y educación mental. Compartiendo experiencias', con la participación de Gema Canales, activista y referente en Educación Inclusiva, y Joni Blanco Arias, cofundador y CEO de Kanjo Emotion y Toolkit Child.

La clausura del Congreso, a las 13.15 horas del sábado, tendrá como protagonista al psicólogo, pedagogo y referente en la salud de la infancia Javier Urra, quien disertará sobre 'La salud mental, parte esencial de la educación y el bienestar'. Más información e inscripciones: https://www.congresoeducaciontoledo.com/