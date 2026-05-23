El II Hyrox Trial Soho Training Center de Ciudad Real bate récord con 650 atletas participantes

El II Hyrox Trial Soho Training Center de Ciudad Real. - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Este sábado ha tenido lugar en Ciudad Real la segunda edición del Hyrox Trial organizado por el centro de entrenamiento Soho de Ciudad Real, un gran evento que ha llegado a la capital provincial para quedarse, y que este año ha batido record de participación con 650 atletas, a los que han acompañado en torno a 2.000 personas que se han acercado a disfrutar del espectáculo como público a lo largo de la mañana.

Una de las novedades respecto a la edición del año pasado ha sido la nueva cubierta textil que el Patronato Municipal de Deportes ha instalado en el hangar del Polideportivo Rey Juan Carlos y que ha ayudado a reducir en gran parte las altas temperaturas. "Hemos hecho una gran inauguración para esta nueva cubierta que lo que hace es que entre menos el sol, que haya menos temperatura dentro de este hangar, y en los días de lluvia vamos a evitar que ese agua pase y todas las actividades deportivas que tenemos aquí se puedan hacer con total normalidad y no haya que anularlas", ha señalado Pau Beltrán, concejal de Deportes, según ha informado el Consistorio ciudadrealeño en nota de prensa.

El propio Beltrán ha recordado el gran impacto que van a tener en la ciudad los numerosos eventos que se celebran este fin de semana, con una asistencia estimada de unas 7.000 personas y un impacto económico que podría alcanzar los 2 millones de euros, y a ello ha contribuido con la organización de este Hyrox Trial el Soho Training Center, a quien tanto el alcalde, Francisco Cañizares, como el concejal, han querido mostrar su agradecimiento personalmente durante la competición.

Al frente de este centro de entrenamiento y del evento está José Nieto, director del Soho Training Center, quien ha reconocido que en esta edición han "superado expectativas". "Tenemos 650 competidores, tenemos 130 voluntarios entre jueces y staff, todas las pruebas que hemos mejorado las hemos testado hoy y están funcionando de maravilla, todas las pruebas han sido verificadas y están mejoradas y encima tenemos el beneficio este año de que hace mucho menos calor", ha manifestado, para concluir que "la experiencia es completa, a esta hora de la mañana: Cero errores y 100 por 100 satisfacción".