La III Carrera 'Corre con tu Médico' a beneficio de Metasport reunirá este sábado a cerca de 500 corredores en Albacete

Presentación de la carrera 'Corre con tu médico'. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La III edición de la Carrera 'Corre con tu Médico', que se celebrará este sábado por la mañana en el Parque Periurbano de La Pulgosa, se convertirá en la antesala de la XXIX edición del Medio Maratón Internacional Ciudad de Albacete.

El concejal de Deportes, Francisco Villaescusa, acompañado por Verónica Plaza, vicepresidenta del Colegio Oficial de Médicos de Albacete; Cristina Lamas, miembro del Comité Organizador de la carrera, y José Luis Povedano, presidente de Metasport, entidad beneficiaria de los fondos recaudados, ha señalado que esta tercera edición supone además trasladar la prueba a un nuevo escenario, el Parque Periurbano de La Pulgosa, que volverá a convertirse en "un escenario deportivo y de fiesta".

Según ha explicado el concejal, la carrera contará con cerca de 500 participantes y se celebrará un día antes del XXIX Medio Maratón Internacional 'Ciudad de Albacete', siguiendo la tradición de otras ciudades en las que la jornada previa a una gran prueba deportiva acoge carreras de preparación que permiten a los corredores "soltar piernas y terminar de acondicionar el cuerpo de cara al gran reto".

Villaescusa ha puesto también en valor el carácter solidario de la iniciativa, ya que los fondos recaudados serán destinados a Metasport para favorecer la instalación de desfibriladores en las instalaciones donde desarrolla habitualmente su actividad física, contribuyendo así a mejorar la seguridad y protección de sus usuarios, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El concejal ha destacado la "extraordinaria relación" que mantienen el Ayuntamiento y el Colegio Oficial de Médicos, explicando que próximamente se renovará el convenio existente que, entre otras actuaciones, contemplada la formación en reanimación cardiopulmonar (RCP) dirigida a los árbitros de los Juegos Deportivos Municipales para incrementar la seguridad y protección de los deportistas.

La vicepresidenta del Colegio de Médicos de Albacete, Verónica Plaza, ha explicado que esta carrera permitirá al colectivo médico "cambiar las batas por las zapatillas" para compartir con los participantes una jornada deportiva y saludable, destacando que "cada paso tenga un propósito".

En este sentido, Verónica Plaza ha subrayado que "la salud no solo se prescribe, sino que se comparte, se mueve y se vive", al tiempo que ha agradecido al Ayuntamiento su colaboración y disposición para hacer posible esta iniciativa, así como el apoyo de las entidades patrocinadoras.

El presidente de Metasport, José Luis Povedano, ha agradecido al Colegio Oficial de Médicos que haya elegido a esta asociación como entidad beneficiaria de esta tercera edición, destacando especialmente que los fondos permitirán avanzar en la instalación de desfibriladores en sus nuevos centros, una medida de gran importancia para mejorar la seguridad de las más de 600 personas con discapacidad y mayores con las que trabajan. Asimismo, ha puesto en valor el apoyo que el Ayuntamiento viene prestando a la asociación, incluida la cesión de uno de sus centros, y ha animado a la ciudadanía a conocer la labor que desarrolla Metasport.

Cristina Lamas, del comité organizador, ha explicado que la III Carrera 'Corre con tu Médico' contará con carreras infantiles a partir de las 10.00 horas, y la prueba de adultos, de 5 kilómetros, a las 10.30 horas, una distancia pensada para facilitar la participación de personas con distintos niveles y capacidades.

Bajo el lema 'Activa tu salud', Cristina Lamas ha defendido la práctica de ejercicio físico como una herramienta fundamental para mejorar la salud y favorecer un envejecimiento saludable, subrayando la importancia de que los profesionales sanitarios promuevan activamente estos hábitos.

Asimismo, ha explicado que la jornada contará con entrega de dorsales y camisetas desde las 8.00 horas, avituallamiento al finalizar la prueba, un sorteo de productos saludables y la colaboración de numerosas entidades, patrocinadores y voluntarios.