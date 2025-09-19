La iluminación navideña en Albacete se prolongará hasta la calle Tinte con un coste de 421.800 euros para el Consistorio

ALBACETE 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La iluminación para la próxima Navidad en Albacete se prolongará hasta el cruce con la calle del Tinte para ocupar todo el eje peatonal desde el Altozano, con un coste para el Ayuntamiento de 421.080 euros, tal y como ha avanzado el alcalde, Manuel Serrano.

Se instalarán 15 árboles luminosos de 11 metros de alto, y 60 estrellas de 2 metros de alto por 2 de ancho que "darán un ambiente espectacular a la Calle Ancha en las fechas navideñas, con cinco pases diarios que conjuguen luz y sonido".

La instalación tendrá un coste para el Ayuntamiento de 421.080 euros, con un total de 1.263.000 euros para los tres años de duración máxima del contrato 19 de septiembre de 2025.

El Ayuntamiento quiere seguir "mejorando la magnífica aceptación del túnel de luz de los últimos años, ampliándola hasta el cruce con la calle del Tinte para ocupar todo el eje peatonal desde el Altozano", según ha dicho Serrano.

La Junta de Gobierno Local ha estudiado la única oferta presentada, proponiendo su contratación porque los informes técnicos otorgan a la propuesta de Iluminaciones Ximénez SA, la puntuación máxima por "una propuesta musical adecuada, con diversas opciones musicales y efectos lumínicos suficientes", ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Asimismo, se presenta una adecuada memoria de montaje y desmontaje y una planificación de los trabajos de montaje, mantenimiento y desmontaje posterior. La sincronización de los efectos lumínicos y la música es adecuada, completa y muy detallada.

"La propuesta cumple con todas las especificaciones exigidas e incluye aportaciones bien definidas y consecuentes con la prestación del servicio".

El espectáculo de alumbrado ornamental y sonido durante las fiestas navideñas "contribuirá al ambiente navideño y a la vida comercial y ciudadana en el centro peatonal de Albacete", según el alcalde.

LACADA EN ORO

Se colocarán 15 árboles fabricados en estructura de aluminio, de 11 metros de altura y 2,70 metros de ancho, iluminados con led y con detalles decorativos diurnos. La estructura irá lacada en oro y sustentada sobre base de madera.

De dicha estructura saldrán ramales iluminados haciendo un semi paraguas de al menos 8 metros de longitud, de las que colgarán motivos decorativos (estrellas) sostenibles ecológicamente de 2 metros de ancho por 2 de alto, iluminados con tecnología led RGB, para así reducir la contaminación lumínica en un 85% y el consumo de energía en un 60%.

Con los puntos de luz, preferentemente de tecnología LED, se realizarán juegos de iluminación en sincronización con el sistema de sonido, con una densidad de puntos de luz media no inferior a 70 puntos por metro cuadrado.

Las estructuras crearán un espectáculo que ocupe toda la calle Marqués de Molins, desde su inicio en la plaza de Altozano hasta la intersección con la Calle Tinte, debiendo permitir el tránsito de público y vehículos de emergencias.

Todo ello compondrá un espectáculo de iluminación y sonido mediante software informático, creando imágenes que conformen un espectáculo con efectos de movimiento, juegos en geometrías, figuras y proyecciones, todo ello al compás de una creación musical.

Se ofrecerá un mínimo de cinco espectáculos diarios con diferentes temas musicales y efectos visuales, con una duración de entre 10 y 15 minutos cada pase.

La instalación tiene que estar finalizada y preparada para entrar en funcionamiento en la última semana de noviembre, y el alumbrado se mantendrá hasta el día 6 de enero.

El material a instalar por la empresa será 15 bases de peana contrapeso, con sistema de nivelación y con gomas de caucho en la parte inferior para protección del pavimento.

Habrá una instalación eléctrica para el funcionamiento del espectáculo de luz y sonido, con suministro de energía eléctrica durante el periodo de funcionamiento.

Tendrá un transporte, montaje y ulterior desmontaje de 15 árboles fabricados en estructura de aluminio de 11 metros de altura y 2,70 metros de ancho, con estructura lacada en oro, iluminados con led y con detalles decorativos diurnos como malla de pvc y glitter.

Un sistema de megafonía con una central de control, 32 cajas subwoofers de alto rendimiento y 64 cajas sistema line array de alto rendimiento.

La ubicación de los altavoces o cajas de megafonía será sobre los postes metálicos, evitando así obstáculos en la vía.

El alcalde ha señalado que "durante las próximas fechas navideñas, Albacete volverá a brillar con iluminación artística y los elementos decorativos en calles y plazas". "Vamos a mejorar el entorno urbano y a crear un ambiente festivo y atractivo para residentes y visitantes en toda la ciudad, y la iluminación de la Calle Ancha tendrá un especial protagonismo contribuyendo al turismo y apoyando a nuestro comercio tradicional".