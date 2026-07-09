El ilustrador Javi Corroto será el cartelista de la Feria y Fiestas de San Julián 2026 de Cuenca

El ilustrador Javi Corroto. - AYUNTAMIENTO

CUENCA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ilustrador Javi Corroto, conocido por su proyecto artístico 'Me Sangran Los Ojos' y que se define como "millennial con tupé licenciado en Bellas Artes", será el cartelista de la Feria y Fiestas de San Julián 2026 de Cuenca.

Su trabajo combina ilustración, pintura y grabados, tirando de humor gráfico y cultura popular, buscando siempre una mirada diferente que resulte cercana, irónica y reconocible sobre lo cotidiano.

Desde hace cinco años desarrolla su proyecto artístico 'Me Sangran Los Ojos', con el que recorre ferias de arte, markets y festivales por toda España vendiendo su obra directamente al público desde un stand convertido en escaparate de su universo creativo.

Además, trabaja con marcas y festivales internacionales, y hace colaboraciones con sus ilustraciones de humor gráfico, tal y como ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.