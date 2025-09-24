Los impuestos y las tasas municipales de Toledo seguirán congelados en el año 2026

TOLEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal del Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde, ha asegurado este miércoles que el Consisorio toledano no subirá los impuestos ni las tasas municipales para el año 2026.

Así lo ha señalado a preguntas de los medios de comunicación en la rueda de prensa donde ha dado a conocer los asuntos adoptados en la Junta de Gobierno Local, a raíz de la celebración de la comisión de Hacienda, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En este sentido, el portavoz ha asegurado que en dicha comisión "no se dejó ninguna puerta abierta a esa subida de tasas, concretamente la de la basura, se trataba de una explicación técnica por parte de la Tesorera municipal".

Por ello ha insistido en que el equipo de Gobierno mantiene su compromiso de no modificar las ordenanzas fiscales, "el coste del servicio tiene que ser lo que cueste, y se tiene que pagar con impuestos, pero es un compromiso de este equipo de Gobierno y del propio alcalde, que no se van a modificar las ordenanzas fiscales".