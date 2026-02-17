Inaem seguirá apoyando a la Semana de Música Religiosa de Cuenca por ser "una de las grandes citas culturales del país"

Presentación de la Semana de Música Religiosa de Cuenca en Madrid. - EUROPA PRESS

CUENCA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora del Instituto Nacional de las Artes Escénicas de la Música (Inaem), Paz Santa Cecilia, ha garantizado el apoyo de este organismo a la Semana de Música Religiosa de Cuenca, en trabajo conjunto con la Dirección Cultural de Artes Escénicas, por tratarse de "uno de los grandes eventos culturales del país".

Santa Cecilia ha sido una de las autoridades invitadas al acto de presentación de la 63 SMR en la Oficina de Turismo de Castilla-La Mancha de Madrid, situada en la Gran Vía.

Este evento se celebrará del 28 de marzo al 4 de abril con el lema 'PAX' y la directora del Inaem ha subrayado el "acierto" de dedicar esta edición a la paz, "porque el arte quizá no pueda detener las guerras, pero tiene el poder de enmendar la tristeza y contribuir a dar sentido a la vida".

En esta presentación, el director artístico de la SMR, Andoni Sierra, ha repasado los principales hitos de la programación que alberga pequeños "ciclos internos": uno compuesto por los conciertos en espacios emblemáticos, otro con las actuaciones en la provincia y un tercero, el de los nombres de mayor proyección mediática, que son los que acogerá el Auditorio José Luis Perales de Cuenca.

Además, la SMR organiza durante la semana previa una serie de conciertos dedicados a colectivos que no siempre pueden disfrutar del programa, como las personas de las residencias de mayores.

Por otro lado, el acto también ha servido para presentar el nuevo vídeo promocional de la SMR, que propone un recorrido simbólico y emocional desde el conflicto hacia la paz.

RESPALDO A LA SMR EN LA GRAN VÍA

En la presentación de la 63ª SMR también han intervenido la viceconsejera de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Carmen Teresa Olmedo; el alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento de Cuenca y presidente de la Fundación Patronato de la Semana de Música Religiosa, Darío Dolz; y la diputado de Turismo; Ferias y Patrimonio de la Diputación Provincial de Cuenca.

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, como anfitrión del festival, ha animado a todas las personas a descubrir esta Semana de Música Religiosa, que coincide en fechas con la propia Semana Santa, por lo que los visitantes tienen una oportunidad de conocer la ciudad en un momento en el que confluyen dos de sus grandes eventos del año, y que se celebra en distintos espacios emblemáticos de la ciudad como la Catedral, la iglesia de San Miguel y la Fundación Antonio Pérez.

En la misma línea se ha pronunciado la viceconsejera de Cultura, Carmen Teresa Olmedo, que ha recordado que los horarios del festival "son compatibles con el disfrute de la Semana Santa conquense".

Por su parte, la diputada provincial, Mayte Megía, ha señalado que la SMR es una demostración de cómo la cultura puede ser un motor para el turismo conquense.