Inaugurada la rehabilitación de la travesía CM-4120 en Fuente El Fresno

Inauguración de la rehabilitación de la travesía CM-4120 en Fuente El Fresno.

CIUDAD REAL 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha explicado este viernes que el Ejecutivo autonómico está desarrollando un programa de mejora de carreteras que se ejecutará en los próximos cinco años "y que nos permitirá mejorar más de 900 kilómetros de la red regional, con una inversión de 104 millones de euros". Lo ha detallado en la inauguración de la actuación que se ha desarrollado en la travesía de la carretera CM-4120 en Fuente El Fresno, junto al alcalde de la localidad, Abel Gonzalo.

Estas inversiones, tal y como ha asegurado el vicepresidente segundo, forman parte del compromiso del Gobierno del presidente García-Page con la mejora de las vías de comunicación que vertebran la región, ha informado la Junta en nota de prensa.

Desde Fuente el Fresno, Caballero ha recordado que este año se dará por finalizado con éxito el III Plan Regional de Carreteras y "desde la Consejería de Fomento se trabaja ya con la mirada puesta en la elaboración del IV Plan de Carreteras, con el horizonte temporal 2027-2034".

"Antes de finalizar el año 2025 se licitará el contrato para realizar los trabajos técnicos de redacción del IV Plan Regional de Carreteras, que definirá la política en infraestructuras durante los próximos diez años", ha confirmado. Esta redacción irá acompañada de la participación pública de la ciudadanía y de los colectivos más representativos.

El vicepresidente segundo ha incidido en que se presta especial atención a las carreteras que se encuentran en zonas que abordan el reto demográfico y en las zonas turísticas de la región.

"Nuestro objetivo es desarrollar una mejora continua de la seguridad vial, dar cohesión y vertebrar de forma equilibrada el territorio, mejorar la accesibilidad de las zonas periféricas de la región y garantizar el derecho de los ciudadanos a la movilidad en condiciones de seguridad", ha explicado.

ACTUACIONES EN MARCHA EN LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL

El vicepresidente segundo del Gobierno regional ha confirmado que en los próximos días el presidente García-Page inaugurará la pasarela ciclopeatonal que une Miguelturra y Ciudad Real. "Esta es una de las mayores inversiones que se han ejecutado en materia de movilidad urbana sostenible en la región y un compromiso más cumplido", ha remarcado.

Caballero ha puesto en valor la implantación del nuevo servicio de transporte ASTRA en las localidades de Pozuelo de Calatrava, Poblete y Carrión de Calatrava, para comunicarlas con la capital.

Además, ha confirmado que, de cara a 2026, ya se trabaja para poner en marcha, tal y como confirmó el presidente García-Page, el servicio de transporte sensible a la demanda que está funcionando con éxito en la comarca del Campo de Montiel para garantizar el derecho a la movilidad de la ciudadanía que viven en zonas rurales con reto demográfico.

Asimismo, en materia de mejora de carreteras ha recordado que se está actuando en la mejora de la CM-4106 entre Anchuras y el límite de Badajoz, con una inversión de 1,3 millones de euros, y que "de cara al 2026 tenemos ya presupuestadas actuaciones en la región por 6,7 millones de euros en actuaciones como la mejora de la CM-3167 hasta la CM-42 en Herencia, con una inversión total de un millón de euros". Además, aumenta la presupuestación de la autovía de los Viñedos en más de 3,5 millones de euros.