Inauguradas las variantes de Pozohondo y Tarazona de La Mancha con una inversión de 700.000 euros de la Junta

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, en la inauguración. - JCCM

ALBACETE 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha llevado a cabo la remodelación de las variantes de Pozohondo y Tarazona de La Mancha, con una inversión de 700.000 euros.

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha inaugurado junto con el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, las dos variantes, ha informado la Junta en nota de prensa.

Por un lado, la del refuerzo de la CM-313 en la variante de Pozohondo, junto a su alcaldesa, Julia Sánchez; y por otra, el refuerzo de la CM-220 en la variante de Tarazona de La Mancha, junto a su alcalde, Miguel Zamora. Un acto al que también ha acudido el delegado de Fomento en la provincia, Julen Sánchez.

En este contexto, Hernando ha destacado que "desde el año 2015, hemos invertido más de 335 millones de euros para mejorar y arreglar más de 2.350 kilómetros en la Red regional de Carreteras; y no nos quedamos ahí: hemos sacado ya un nuevo contrato de firmes, estamos hablando de más de 100 millones de euros para poder abordar casi 1.000 kilómetros en el conjunto de la región en los próximos años, y además, vamos a renovar completamente todas las señales horizontales y verticales; y con otro contrato que tenemos a punto de adjudicar vamos a poder mantener en los próximos cinco años la total longitud de los márgenes de nuestras carreteras".

VARIANTE DE POZOHONDO

El refuerzo de la CM-313 en la variante de Pozohondo ha supuesto una inversión de 376.810 euros y la vía supone una conexión entre dos provincias y dos municipios con mucha importancia en cada una de ellas, como son Tomelloso y Hellín.

Es la principal vía de comunicación de otros importantes municipios como Munera, en el tramo que se solapa con la carretera N-430, Lezuza, San Pedro, Balazote, Peñas de San Pedro, Pozohondo y Hellín.

Esta carretera, además de vertebrar el tráfico entre municipios con más población de la provincia de Albacete, también sirve como paso entre el centro de Andalucía, proveniente de la carretera de Jaén, con la región de Murcia.

La industria de las dos áreas se traduce en un constante paso de vehículos pesados, resultado en un alto deterioro de la vía. El tramo que se ha reformado tiene una Intensidad Media Diaria (IMD) de 1.217 vehículos con un 16,21% de vehículos pesados.

VARIANTE TARAZONA DE LA MANCHA

Por su parte, el refuerzo de la CM-220 en la variante de Tarazona de La Mancha ha supuesto una inversión de 328.844 euros y esta atraviesa una zona de elevada población e importante actividad agroindustrial. El tramo que se ha reformado tiene una Intensidad Media Diaria (IMD) de 5.273 vehículos/día, con un 10,89% de vehículos pesados.

En este contexto, Hernando ha asegurado que "hace ya muchos años ha sido una prioridad el mejorar la variante de Tarazona de la Mancha por una cuestión de seguridad vial, y como parte de esta apuesta, en Tarazona de La Mancha ha recalado un millón de euros en la mejora de sus intersecciones y de las infraestructuras de carreteras, y de ahí que sea atractivo otra zona para muchísima actividad empresarial".

En este sentido, ha asegurado que "es todo un logro por parte del Gobierno local el haber conseguido sacar adelante ese polígono industrial que va a permitir que haya aún más actividad económica en un municipio tan pujante".