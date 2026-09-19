Inaugurado el Monumento Funerario para la Memoria en el cementerio de La Roda

ALBACETE, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este sábado ha quedado inaugurado el Monumento Funerario para la Memoria que se ha instalado en el Cementerio de La Roda como un espacio de recuerdo, reconocimiento y homenaje a las 99 víctimas rodenses asesinadas por la dictadura franquista.

Al acto ha asistido el presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, junto al diputado del Área Social, José González; el alcalde, Juan Ramón Amores; numerosos miembros de la Asociación de Memoria Democrática de La Roda y Comarca con Carmen Parreño al frente, y responsables de la UCLM y familiares.

Cabañero ha subrayado el significado de este gesto, asegurando que es mucho más que la colocación de un monumento: "Es un lugar permanente para la memoria democrática" y ha agradecido el papel de la Asociación Memoria Democrática de La Roda y Comarca, cuyo trabajo, junto al de la Universidad de Castilla-La Mancha, ha resultado fundamental para avanzar en la investigación y recuperación de las víctimas y de sus historias, al tiempo que ha reconocido el papel de los equipos científicos y de los profesionales que han participado en el proceso, así como la perseverancia de las familias y la apuesta del Gobierno de España.

Ha reafirmado el compromiso de la Diputación de Albacete para seguir acompañando a las familias y continuar con la recuperación de las fosas todavía pendientes, y ha anunciado que la institución ya está trabajando para hacer posible los trabajos de exhumación de la segunda fosa común del cementerio de La Roda, "que llegarán en breve", dando continuidad a un proyecto desarrollado en los últimos años de la mano de la Asociación de Memoria Democrática de La Roda y Comarca y de la UCLM con el respaldo institucional.

"Hay que seguir buscando porque, al menos, 54 personas fueron fusiladas aquí y, mientras quede un cuerpo por encontrar y mientras la ciencia mantenga la más mínima esperanza, las administraciones y la sociedad tenemos que seguir trabajando para buscarlos. Por eso, desde la Diputación de Albacete nos hemos empeñado también en que esta segunda fosa sea abierta", ha afirmado Cabañero.

Además, según ha informado la Diputación en nota de prensa, ha comprometido el respaldo de su Gobierno en esta dirección. "Me comprometo hoy aquí a que, mientras quede un cuerpo por encontrar, iremos ampliando el presupuesto para que se encuentre, porque no estamos hablando de números; hablamos de personas. Y vamos a trabajar para encontrarlas, entregárselas a sus familias y rendirles el homenaje que merecen".

SEGUNDA FOSA PARA SEGUIR PONIENDO NOMBRE A LAS VÍCTIMAS

La exhumación de la segunda fosa es posible después de trabajos de investigación y localización, realizados el pasado mes de marzo, que han permitido confirmar su ubicación y, de acuerdo con las estimaciones y con documentación disponible, ahí podrían permanecer enterradas aproximadamente 18 personas.

Así, la actuación que ha anunciado Cabañero contempla también la investigación histórica, la excavación arqueológica y exhumación, el estudio antropológico de los restos, la toma de muestras y los análisis de ADN que permitan identificar a las víctimas, así como su custodia y la elaboración de una memoria científica final.

Los trabajos, impulsados por la Diputación de Albacete, que también incluyen la exhumación de una fosa en Albacete, se financiarán con una subvención de 100.000 euros concedida por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Gobierno de España, destinada precisamente a estas actuaciones.

De su lado, Juan Ramón Amores ha destacado la importancia de culminar un proceso que ha permitido recuperar la dignidad de personas que permanecieron durante décadas en el olvido. "No podemos olvidar lo que pasó", ha señalado el alcalde, quien ha puesto en valor "tanto trabajo, tantas horas de investigación" y el objetivo de "dar dignidad a unos cuerpos que permanecían olvidados".

Ha reafirmado, además, el compromiso del Ayuntamiento de continuar trabajando hasta completar la localización de las personas que todavía puedan permanecer en fosas comunes. "No vamos a parar hasta localizar a la última persona que esté en una fosa común".

La presidenta de la Asociación Memoria Histórica La Roda y Comarca, ha definido el nuevo espacio como un lugar de memoria y de dignidad para las víctimas, tal y como ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa. "Inauguramos un lugar de memoria, un espacio donde después de tantos años las víctimas tienen un lugar de enterramiento digno", ha señalado.

Parreño ha explicado que, tras la investigación y los trabajos realizados en la primera fosa, fueron localizadas 24 personas y se pudieron entregar los restos identificados a sus familiares. Los restos que no pudieron ser identificados permanecerán ahora en este espacio de memoria.

LÁPIDA CON 99 NOMBRES

El monumento incorpora una lápida con los nombres de las 99 personas vinculadas a la represión en La Roda que forman parte de este homenaje. La presidenta de la Asociación Memoria Histórica La Roda y Comarca ha anunciado, asimismo, que el próximo mes está previsto que comiencen los trabajos correspondientes a la segunda fosa común existente en el cementerio municipal.

Las investigaciones realizadas apuntan a que en ella podrían encontrarse los restos de alrededor de 18 personas, aunque ha precisado que será la intervención arqueológica la que permita determinar qué se encuentra finalmente en este espacio. Por su parte, la investigadora de la Universidad de Castilla-La Mancha, María de los Llanos Pérez Gómez, ha asegurado que "este es ya un espacio señalado para la memoria".

El acto ha concluido con el depósito en el nuevo enterramiento de los restos de las personas que no pudieron ser identificadas tras los trabajos realizados en la primera fosa. Posteriormente, se ha colocado la lápida con los 99 nombres, como símbolo permanente de recuerdo y reconocimiento.