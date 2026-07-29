Se incendia un camión con pacas de paja en el toledano barrio del Polígono

Archivo - Bomberos de Toledo, camión de bomberos - EUROPA PRESS/REY SOTOLONGO - Archivo

TOLEDO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Toledo trabajan en la extinción del incendio generado en un camión que trasladaba pacas de paja, que ha ardido a la altura del toledano barrio de Santa María de Benquerencia. Un fuego que no deja personas afectadas.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el vehículo afectado se encontraba en la calle Arroyo Cantaelgallo.

En el operativo movilizado, junto a los bomberos, participan agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.