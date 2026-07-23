El incendio de Almorox puede superar las 1.000 hectáreas y ha causado daños en viviendas

Vista de la columna de humo, en la urbanización El Encinar del Alberche. - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha explicado que en el Gobierno autonómico esperan que el incendio declarado en Almorox (Toledo) pueda superar "aproximadamente las 1.000 hectáreas" y ha confirmado que se han producido daños en viviendas.

Gómez, en declaraciones a los medios tras la reunión de este jueves del Cecopi, ha indicado que a esta hora "ya está perimetrado" aunque no extinguido y se está realizando la evaluación a los daños en las viviendas.

"Nos consta que hay daños a viviendas, pero en estos momentos no tenemos información fehaciente del número de viviendas ni de las viviendas que están afectadas tanto en Castilla-La Mancha como en la Comunidad de Madrid", ha explicado.

La consejera ha apuntado que este es un incendio urbano-forestal, "que son muy, muy peligrosos", aunque "afortunadamente se hizo una evacuación muy rápida".

En el caso de la provincia de Toledo, se procedió a confinar la urbanización El Romillo y evacuar la parte norte de la urbanización el Pinar, mientras que en la zona de la Comunidad de Madrid también se evacuó parte de la urbanización El Encinar.

También ha destacado que "inmediatamente" se creó un mando unificado del incendio entre ambas comunidades autónomas en la localidad madrileña de Cenicientos.

En cuanto a las causas, la consejera ha comentado que se están investigando pero cree que las llamas se pudieron originar "en el entorno de algunas de las viviendas alrededor de estas urbanizaciones".

"Pero en este momento todavía, y dado lo incipiente del incendio en sí, no tenemos una causa determinada", ha expresado.

400 HECTÁREAS EN MAZARAMBROZ

En cuanto al incendio desatado también este miércoles en Mazarambroz, en la finca El Castañar, ha detallado que el fuego, que se encuentra en Nivel 1, ha consumido unas 400 hectáreas pero los trabajos "están dando sus frutos".

De esta manera, ha apuntado que a lo largo de la mañana es "muy probable" que se pueda dar por perimetrado y que durante la jornada de este jueves se pueda conseguir su estabilización, algo que es "una buena noticia".

En este incendio, ha detallado, han participado los retenes de San Pablo de los Montes y Urda así como medios de la Administración General del Estado correspondientes a Parques Nacionales tanto de Quintos de Mora como de Cabañeros.

ESPERAN BUENAS NOTICIAS EN LA PUEBLANUEVA

También se ha iniciado otro incendio esta madrugada en La Pueblanueva, también en la provincia de Toledo, que está siendo atacado con medios aéreos desde Talavera de la Reina.

"Vamos a ver lo que sucede a lo largo de la mañana y esperemos tener buenas noticias", ha expresado.

CONTROLADO EN PUERTOLLANO

Finalmente, en cuanto al incendio en Puertollano, en este caso en la provincia de Ciudad Real, ya está "perfectamente perimetrado y controlado" y "no ha tenido mayor trascendencia".

Este fuego ha calcinado unas 90 hectáreas pero era "cercano a instalaciones industriales" y "por tanto, había que controlarlo para evitar un riesgo mayor".

"Pero, como digo, es un incendio que se ha controlado, dentro de lo que cabe, fácilmente y en este caso con la inestimable colaboración no solo de nuestro servicio Infocam de Ciudad Real sino con el apoyo de Andalucía y Extremadura", ha concluido.