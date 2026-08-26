Un incendio en un cuadro de luz deja a oscuras varias atracciones de la feria de San Julián en Cuenca

Un incendio en un cuadro de luz deja a oscuras varias atracciones de la feria de San Julián (Cuenca) - EUROPA PRESS

CUENCA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en un cuadro de luz ha dejado sin suministro eléctrico varias de las atracciones de la feria de las fiestas cacereñas de San Julián.

Según ha informado el Ayuntamiento de Cuenca, uno de los cuadros de electricidad que alimentan las atracciones ha tenido un sobrecalentamiento. Los técnicos están estudiando la posible causa y se va a revisar toda la instalación del Ferial.

En cuanto se ha producido la incidencia, que ha afectado a varias instalaciones de la Feria, se ha personado personal municipal del Ferial, Bomberos, electricistas con el jefe del Servicio Municipal Eléctrico a la cabeza y técnicos, así como el alcalde Darío Dolz y el concejal de Festejos, Alberto Castellano.

Hasta el lugar del incidente se han desplazado los bomberos de la capital conquense y efectivos de la Policía Local, que han precintado la zona donde se ha producido el fuego, que ha dejado a oscuras a la mitad del recinto, mientras que en la otra los conquenses seguían montando en las atracciones, ajena al problema que se ha producido.

El Ayuntamiento trabaja para que se restablezca en breve el servicio en las instalaciones afectadas.