El incendio en una máquina de prensar filtros en El Romeral (Toledo) deja dos heridos

Archivo - Ambulancia. Imagen de Archivo.
Archivo - Ambulancia. Imagen de Archivo. - SESCAM - Archivo
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: miércoles, 29 julio 2026 15:38
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TOLEDO 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio originado en una máquina de prensar filtros de una empresa de El Romeral (Toledo) ha dejado dos heridos, uno por inhalación de humo y otro tras sufrir un esguince, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha

El aviso se ha recibido a las 13.47 horas en el kilómetro 7 de la la CM-3000, en una empresa de reciclaje. Los bomberos de Villacañas ya han controlado el incendio.

Los afectados, un hombre de 40 años y otro de 70 años, han sido trasladados al centro de salud de Tembleque por una ambulancia de soporte vital. Además, se ha desplazado hasta el lugar la Guardia Civil.

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