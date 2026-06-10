Un incendio en neumáticos de un camión se propaga a vegetación colindante y corta el ramal de A-5 en Talavera

Archivo - Coche de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

TOLEDO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado en los neumáticos de un camión portacoches ha obligado a cortar este miércoles el ramal de la A-5 (sentido Badajoz) en el kilómetro 118 a la altura de Talavera de la Reina, según han informado a Europa Press fuentes del 112.

El servicio de atención de urgencias de la región ha recibido el aviso a las 14.43 horas. El fuego se ha propagado a la vegetación colindante.

Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia de soporte, bomberos de Talavera de la Reina, Guardia Civil, mantenimiento de carreteras y el Centro Operativo Regional de Lucha contra Incendios Forestales.

Cinco medios --dos aéreos y tres terrestres-- y 19 personas participan en las labores de extinción, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Consejería de Desarrollo Sostenible.