Un incendio obliga a desalojar a 92 personas de una residencia de mayores de San Clemente (Cuenca)

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS

CUENCA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha obligado a desalojar a 92 personas de la residencia de mayores San Vicente de Paul de San Clemente (Cuenca), según han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El servicio de atención de urgencias de la región ha recibido el aviso a las 13.46 horas de este viernes.

El fuego se iniciaba en la parte baja de la residencia, donde se encuentran los almacenes y vehículos.

Hasta el lugar se han desplazado Guardia Civil, la agrupación de voluntarios de Protección Civil de San Clemente, los bomberos de Villarrobledo, un médico y dos ambulancias en preventivo.