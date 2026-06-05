Usuarios de residencia de San Clemente son realojados tras el incendio, que comenzó en un depósito de gasoil

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil
Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: viernes, 5 junio 2026 15:21
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CUENCA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las 92 personas que han sido desalojadas este viernes de la residencia de mayores San Vicente de Paúl de San Clemente (Cuenca) a consecuencia de un incendio, ya han empezado a ser realojadas de nuevo tras la extinción del fuego, sobre las 15.00 horas, sin que haya ningún afectado.

Según han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha recibido a las 13.46 horas de este viernes. El origen está en un depósito de gasoil, que ha afectado a un aparato de aire acondicionado y a algunos palés.

Hasta el lugar se han desplazado la Guardia Civil, la agrupación de voluntarios de Protección Civil de San Clemente, los bomberos de Villarrobledo, un médico y dos ambulancias en preventivo.

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