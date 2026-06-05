Usuarios de residencia de San Clemente son realojados tras el incendio, que comenzó en un depósito de gasoil

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS

CUENCA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las 92 personas que han sido desalojadas este viernes de la residencia de mayores San Vicente de Paúl de San Clemente (Cuenca) a consecuencia de un incendio, ya han empezado a ser realojadas de nuevo tras la extinción del fuego, sobre las 15.00 horas, sin que haya ningún afectado.

Según han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha recibido a las 13.46 horas de este viernes. El origen está en un depósito de gasoil, que ha afectado a un aparato de aire acondicionado y a algunos palés.

Hasta el lugar se han desplazado la Guardia Civil, la agrupación de voluntarios de Protección Civil de San Clemente, los bomberos de Villarrobledo, un médico y dos ambulancias en preventivo.