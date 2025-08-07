El incendio de la planta de residuos de Cuenca afecta a una superficie de 800 metros cuadrados

Incendio declarado en la planta de residuos de la Diputación de Cuenca. - DIPUTACIÓN

CUENCA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este miércoles en la planta de residuos de la Diputación de Cuenca ha afectado a una superficie de unos 800 metros cuadrados.

El fuego permanece totalmente perimetrado y contenido tras los trabajos realizados durante toda la noche por maquinaria pesada. Desde primera hora de la mañana permanecen trabajando dos máquinas cargadoras que continúan realizando labores de echar tierra y compactarla en las zonas que siguen activas, ha informado la Diputación en un comunicado.

El diputado de Emergencias, Rodrigo Molina, que visitó este miércoles la zona del incendio y este jueves hacía lo propio para comprobar la evolución del mismo, ha destacado la gran labor que han realizado durante la noche las cinco máquinas que han permitido perimetrar con tierra y calle el incendio y evitar su propagación.

El diputado ha resaltado que los operativos continuarán con el trabajo el tiempo necesario para sofocar los focos que puedan ir surgiendo del material combustible. Los bomberos de Cuenca ya se han retirado de la zona pero seguirán realizando labores de prevención visitando la zona con regularidad.