El incendio en Urda (Toledo) desciende a Nivel 0

Incendio en Urda - PLAN INFOCAM

TOLEDO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado en Urda (Toledo) ha descendido a Nivel 0 y en la zona trabajan en su extinción cinco medios terrestres y 23 efectivos.

En un primer momento, se ha declarado en Nivel 1 por confinamiento de la residencia de mayores Veracruz por afección de humo.

Según los datos del Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional, que recoge Europa Press, se ha detectado mediante un vigilante fijo a las 15.55 horas y afecta a una zona forestal-pastizal.