A información pública durante 20 días el borrador de orden de vedas de pesca para el año 2026 en C-LM

Archivo - Pescador. - JCCM - Archivo

TOLEDO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Viceconsejería de Medio Ambiente de la Consejería de Desarrollo Sostenible ha publicado una resolución para la apertura del trámite de información pública del borrador de orden de vedas de pesca para el año 2026 en Castilla-La Mancha durante 20 días.

Según publica este jueves el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y recoge Europa Press, el borrador de la orden ha cumplido el trámite de ser informado por el Consejo Regional de Pesca, como establece el artículo 3 del Decreto 98/2005, de 6 de septiembre, por el que se crea el Consejo Regional de Pesca Fluvial, en la reunión ordinaria celebrada el día 24 de noviembre de 2025.

El objetivo de este trámite es que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el citado borrador y formular las observaciones, sugerencias o alegaciones que se estimen pertinentes.

El borrador estará a disposición de las personas interesadas en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es) y en las oficinas de la Viceconsejería de Medio Ambiente, situada en la calle Río Estenilla, s/n de Toledo, los días laborables de 9.00 a 14.00 horas.

El plazo para formular observaciones, sugerencias o alegaciones será de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Las observaciones, sugerencias o alegaciones deberán dirigirse a la Viceconsejería de Medio Ambiente y podrán presentarse en cualquiera de los registros y oficinas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, así como en la dirección de correo electrónico: vma@jccm.es